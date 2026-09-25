Геополитика Америка Компания, которая продавала Пентагону программное обеспечение для взлома телефонов, скрывала своих владельцев из России
25 сентября, 10:28
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Компания, которая продавала Пентагону программное обеспечение для взлома телефонов, скрывала своих владельцев из России

Вероника Соцкова

Американские прокуроры заявили, что компания Oxygen Forensics, которая продавала программное обеспечение государственным учреждениям США, скрывала российское происхождение и владельцев. В США арестовали генерального директора компании Ли Райбера.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что известно о российском следе в США?

По версии американского следствия, Oxygen Forensics на самом деле контролировали Олег Давыдов и еще четверо граждан России через холдинговую компанию на Кипре. В то же время представителям американских властей якобы сообщали, что у компании нет иностранных владельцев, а ее программное обеспечение разрабатывается в США.

Российские владельцы также контролировали компанию MKO Systems, ранее называвшуюся Oxygen Software. Ее программное обеспечение, в частности продукт Mobile Forensic Detective, продавали российским силовым структурам, среди которых называют ФСБ, Следственный комитет и МВД России.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину владельцы начали скрывать связи компании с Россией. Райбер в 2022 и 2023 годах якобы подтверждал для правительства США отсутствие иностранного контроля над Oxygen Forensics.

В 2024 году компания получила пятилетний контракт от Национального института компьютерной криминалистики при Секретной службе США. Ее технологии использовались для извлечения и анализа данных с мобильных телефонов, компьютеров и других электронных устройств.

В то же время американские власти отдельно подчеркнули, что в уголовном иске не утверждается, что программное обеспечение содержало вредоносный код или использовалось для несанкционированного доступа к данным клиентов.

Райберу и Давыдову предъявили обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.

Напомним, американские правоохранители раскрыли агентурную сеть, которую связывают с российской разведкой и подготовкой заказных убийств и диверсий. По словам политолога Алены Гливко, Министерство юстиции США официально сообщило о раскрытии этой группы.

Публичное объявление об операции может стать сигналом для Кремля о готовности Вашингтона противодействовать российской подрывной деятельности. Действия американских правоохранительных органов также перекликаются с призывами Польши признать Россию государством-спонсором терроризма.

Политолог считает, что такой статус мог бы расширить возможности западных стран по противодействию России без прямого объявления ей войны. В то же время она подчеркнула, что Москва продолжает использовать шпионаж и диверсионные операции за пределами страны.

Часть американских аналитиков после окончания холодной войны недооценила сохранение российского противостояния с Западом. По ее словам, нынешнее разоблачение агентурной сети демонстрирует, что российская подрывная деятельность остается одним из направлений противостояния.