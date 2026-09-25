Про це пише "Радіо Свобода".

Що відомо про російський слід у США?

За версією американського слідства, Oxygen Forensics насправді контролювали Олег Давидов та ще четверо громадян Росії через холдингову компанію на Кіпрі. Водночас представникам американської влади нібито повідомляли, що компанія не має іноземних власників, а її програмне забезпечення розробляють у США.

Російські власники також контролювали компанію MKO Systems, яка раніше називалася Oxygen Software. Її програмне забезпечення, зокрема продукт Mobile Forensic Detective, продавали російським силовим структурам, серед яких називають ФСБ, Слідчий комітет та МВС Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну власники почали приховувати зв'язки компанії з Росією. Райбер у 2022 та 2023 роках нібито засвідчував для уряду США відсутність іноземного контролю над Oxygen Forensics.

У 2024 році компанія отримала п'ятирічний контракт від Національного інституту комп'ютерної криміналістики при Секретній службі США. Її технології використовувалися для вилучення та аналізу даних із мобільних телефонів, комп'ютерів та інших електронних пристроїв.

Водночас американська влада окремо наголосила, що у кримінальній скарзі не стверджується, що програмне забезпечення містило шкідливий код або використовувалося для несанкціонованого доступу до даних клієнтів.

Райберу та Давидову висунули обвинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку.

Нагадаємо, американські правоохоронці викрили агентурну мережу, яку пов’язують із російською розвідкою та підготовкою замовних убивств і диверсій. За словами політологині Альони Глівко, Міністерство юстиції США офіційно повідомило про викриття цієї групи.

Публічне оголошення про операцію може бути сигналом для Кремля про готовність Вашингтона протидіяти російській підривній діяльності. Дії американських правоохоронців також перегукуються із закликами Польщі визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Політологиня вважає, що такий статус міг би розширити можливості західних країн для протидії Росії без прямого оголошення їй війни. Водночас вона наголосила, що Москва продовжує використовувати шпигунство та диверсійні операції за межами країни.

Частина американських аналітиків після завершення холодної війни недооцінила збереження російського протистояння із Заходом. За її словами, нинішнє викриття агентурної мережі демонструє, що російська підривна діяльність залишається одним із напрямків протистояння.