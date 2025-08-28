Венгрия запретила въезд командиру ВСУ из-за атаки на нефтепровод "Дружба"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о запрете въезда командиру украинской воинской части после атаки на нефтепровод "Дружба". Венгрия считает эти действия угрозой своему энергоснабжению и суверенитету.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сиярто.

Почему Венгрия запретила въезд украинскому командиру?

Будапешт запрещает въезд командиру украинской воинской части, которая совершила недавние атаки на нефтепровод "Дружба". По его словам, эти действия наносят ущерб прежде всего Венгрии и Словакии, а не России.

Этому украинскому гражданину не будет разрешено въезжать в Венгрию и Шенгенскую зону в течение ближайших лет,

– сказал Сиярто.

Венгерский дипломат подчеркнул, что без нефтепровода невозможно обеспечить Венгрию сырой нефтью и назвал атаки серьезным нарушением энергетической безопасности страны. Последняя атака, по его словам, повлекла за собой долгие ремонтные работы, из-за чего пришлось почти использовать аварийные резервы.

МИД Венгрии подчеркнул, что любая атака на энергетическую инфраструктуру страны рассматривается как атака на суверенитет.

И, конечно, ни одна атака на наш суверенитет не может остаться без последствий.

– пригрозил Сиярто.

Что известно об атаке по нефтепроводу "Дружба"?