Міністр закордонних справ Угорщини заявив про заборону в'їзду командиру української військової частини після атаки на нафтопровід "Дружба". Угорщина вважає ці дії загрозою своєму енергопостачанню та суверенітету.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто.

Чому Угорщина заборонила в'їзд українському командиру?

Будапешт забороняє в’їзд командиру української військової частини, яка здійснила нещодавні атаки на нафтопровід "Дружба". За його словами, ці дії завдають шкоди насамперед Угорщині та Словаччині, а не Росії.

Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років,

– сказав Сіярто.

Угорський дипломат наголосив, що без нафтопроводу неможливо забезпечити Угорщину сирою нафтою, і назвав атаки серйозним порушенням енергетичної безпеки країни. Остання атака, за його словами, спричинила тривалі ремонтні роботи, через що довелося майже використовувати аварійні резерви.

МЗС Угорщини підкреслило, що будь-яка атака на енергетичну інфраструктуру країни розглядається як атака на суверенітет.

І, звичайно, жодна атака на наш суверенітет не може залишитися без наслідків,

– пригрозив Сіярто.

Що відомо про атаку по російських НПЗ?