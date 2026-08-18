Первый визит в США за 11 лет: Си Цзиньпин пропустит Генеральную Ассамблею ООН ради встречи с Трампом

Лидер Китая Си Цзиньпин не поедет в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, а вместо этого 24 сентября проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Такое решение сводит на нет ожидания дипломатов относительно публичного выступления Пекина в противовес американской политике в отношении Ирана.

Как сообщают четыре источника издания Politico, осведомленные о маршруте китайского лидера, его визит в Соединенные Штаты будет максимально коротким.

Каковы планы Си на поездку в Штаты?

Си Цзиньпин прилетит в США поздно вечером 23 сентября, на следующий день проведет переговоры в Белом доме и уже 25 сентября покинет страну.

Белый дом официально подтвердил визит главы Китая на 24 сентября. В то же время американская администрация отказалась комментировать любые другие возможные мероприятия в его графике, а Государственный департамент переадресовал все запросы в офис президента.

Дипломаты ожидали выступления Китая о Иране

В вашингтонских дипломатических кругах ранее активно предполагали, что китайская делегация воспользуется трибуной ООН для продвижения своих планов мирного развития. Это должно было стать публичным противовесом текущей войне Соединенных Штатов против Ирана.

"Когда только объявили дату саммита – 24 сентября, – люди отмечали, что китайцы могли предложить именно этот день для того, чтобы лидер также смог поехать в Нью-Йорк", – отметил европейский дипломат в Вашингтоне.

Однако представители дипломатического корпуса в Нью-Йорке обратили внимание, что Пекин так и не направил передовую группу для подготовки визита. Посольство Китая и миссия США при ООН оставили запросы о комментариях без ответа.

Упущенная возможность для Пекина

Бывший заместитель госсекретаря в администрации Обамы Ричард Стенгел считает такой шаг упущенной возможностью для Пекина, который позиционирует себя как защитника Устава ООН.

"Для администрации Трампа это выгодно в том смысле, что не будет контраста между мировой державой, поддерживающей ООН, и политикой "Америка превыше всего", которой безразлична эта организация", – пояснил эксперт.

Напомним, в последний раз Си Цзиньпин лично выступал на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в 2015 году по случаю 70-летия основания организации.

В 2021 году во время пандемии он обратился к участникам по видеосвязи, использовав речь для критики действий США в Афганистане и продвижения китайской экономической модели.

При этом предыдущая личная встреча лидеров Китая и США состоялась 13–15 мая. Тогда Дональд Трамп находился с официальным визитом в Китае, где вместе с Си Цзиньпином обсудил двусторонние отношения и ряд международных вопросов.