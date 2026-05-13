Этого не покажут публично, – политолог раскрыл хитрости Си Цзиньпина в отношении Трампа

Президент США Дональд Трамп 13 мая прибыл в Китай. Важно, что это первый визит американского лидера в КНР с 2017 года. Между странами есть много вопросов, которые стоит обсудить. Но Штаты все же в более слабой позиции.

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что ранее Дональд Трамп перенес визит в Китай, который ожидали на март – апрель, из-за начала военной операции против Ирана. Она должна была улучшить позиции США перед встречей в КНР. Но результаты довольно посредственные.

Смотрите также Конец для Стармера? Тот кто придет ему на замену станет кошмаром для Украины, Европы и Британии

Как США пытались улучшить свою позицию перед встречей?

По мнению Буряченко, Трамп не мог уже второй раз перенести визит в Пекин. Однако ситуация с военной операцией в Иране не дала ему значительного преимущества. Вероятно, сейчас Трамп будет работать над тем, чтобы продолжить торговое перемирие, которое действует между странами с осени 2025 года. Также там будут обсуждать ситуацию вокруг Тайваня, войну в Иране и тому подобное.

Еще в прошлом году Китай начал ограничивать продажу США редкоземельных металлов, которые являются ключевыми для высокотехнологичных отраслей. И ситуация там достаточно неприятная для Трампа. Фактически Китай сейчас контролирует, по разным оценкам, 80 – 90% мощностей от переработки этих металлов.

У меня была версия, что США начали военную операцию против Ирана, чтобы получить те "карты", которые можно было бы поставить на стол переговоров с Китаем. Штаты должны были положить что-то в противовес этим металлам. Они выбрали Иран, откуда почти вся нефть идет в КНР. Добавьте к этому Венесуэлу. И с такими аргументами можно было бы идти на встречу к Си,

– отметил Буряченко.

В Китае осознавали об этих планах, поэтому и последовательно поддерживали Иран. Там следили за тем, чтобы они не пошли на желаемые для Трампа условия для мирного соглашения. Это и привело к тому, что президент США приехал в Китай с не слишком сильной позицией.

Что известно о визите Трампа в Китай?

Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Вместе с ним прибыли также влиятельные представители американского бизнеса, среди которых Илон Маск и Тим Кук.

В издании AP указывают, что визит Трампа в Китай происходит в достаточно чувствительный момент для американского лидера. Внутренняя ситуация в США остается достаточно нестабильной. Многие граждане недовольны решениями относительно войны на Ближнем Востоке.

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что тема войны в Украине не будет в приоритете во время встречи двух лидеров. Однако эта встреча важна для всего мира, ведь никто не заинтересован в продолжении торговой войны, которая может всколыхнуть мировую экономику. Также важно, что лидеры будут говорить о Тайване.