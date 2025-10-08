Владимир Путин финансирует из государственного бюджета научные исследования, направленные на продление жизни. Сам диктатор верит, что человек сможет дожить до 150 лет.

Под руководством Путина государство существенно увеличило субсидии на соответствующие научные проекты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Что известно о стремлении Путина жить вечно?

Президент России Владимир Путин мечтает о бессмертии и активно финансирует исследования в области борьбы со старением. Согласно поправкам в конституцию, диктатор может оставаться на посту до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

Как пишет издание, российские пропагандисты и медиа пытаются создать образ "вечно работающего" лидера. В частности, в день его 73-летия, 7 октября, росСМИ сообщили, что глава Кремля будет работать в обычном режиме и даже проведет "оперативное" заседание Совета безопасности.

Во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине 3 сентября российский диктатор обсуждал перспективы современной медицины для продления жизни.

По данным Le Monde, количество государственных научных проектов в сфере старения выросло в шесть раз. Если в 2016 – 2022 годах профинансировали семь проектов на 21 миллион рублей, то в 2021 – 2025 годах – уже 43 проекта на общую сумму 172 миллиона рублей.

Также, как добавляет издание, в этом году финансирование получила программа по регуляции процессов обновления клеток, которая изучает механизмы сохранения функций органов и активного долголетия. Ее возглавляет эндокринолог Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью Путина.

Что говорил диктатор о долголетии?