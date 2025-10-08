Под руководством Путина государство существенно увеличило субсидии на соответствующие научные проекты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Что известно о стремлении Путина жить вечно?

Президент России Владимир Путин мечтает о бессмертии и активно финансирует исследования в области борьбы со старением. Согласно поправкам в конституцию, диктатор может оставаться на посту до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

Как пишет издание, российские пропагандисты и медиа пытаются создать образ "вечно работающего" лидера. В частности, в день его 73-летия, 7 октября, росСМИ сообщили, что глава Кремля будет работать в обычном режиме и даже проведет "оперативное" заседание Совета безопасности.

Во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине 3 сентября российский диктатор обсуждал перспективы современной медицины для продления жизни.

По данным Le Monde, количество государственных научных проектов в сфере старения выросло в шесть раз. Если в 2016 – 2022 годах профинансировали семь проектов на 21 миллион рублей, то в 2021 – 2025 годах – уже 43 проекта на общую сумму 172 миллиона рублей.

Также, как добавляет издание, в этом году финансирование получила программа по регуляции процессов обновления клеток, которая изучает механизмы сохранения функций органов и активного долголетия. Ее возглавляет эндокринолог Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью Путина.

Что говорил диктатор о долголетии?