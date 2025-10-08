Під керівництвом Путіна держава суттєво збільшила субсидії на відповідні наукові проєкти. Про це пише 24 Канал з посиланням на Le Monde.

Президент Росії Володимир Путін мріє про безсмертя та активно фінансує дослідження у сфері боротьби зі старінням. Згідно з поправками до конституції, диктатор може залишатися на посаді до 2036 року, коли йому виповниться 84 роки.

Як пише видання, російські пропагандисти та медіа намагаються створити образ "вічно працюючого" лідера. Зокрема, у день його 73-річчя, 7 жовтня, росЗМІ повідомили, що очільник Кремля працюватиме у звичному режимі та навіть проведе "оперативне" засідання Ради безпеки.

Під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні 3 вересня російський диктатор обговорював перспективи сучасної медицини для продовження життя.

За даними Le Monde, кількість державних наукових проєктів у сфері старіння зросла в шестеро. Якщо у 2016 – 2022 роках профінансували сім проєктів на 21 мільйон рублів, то у 2021 – 2025 роках – вже 43 проєкти на загальну суму 172 мільйони рублів.

Також, як додає видання, цього року фінансування отримала програма щодо регуляції процесів оновлення клітин, яка вивчає механізми збереження функцій органів та активного довголіття. Її очолює ендокринологиня Марія Воронцова, яку ЗМІ називають старшою донькою Путіна.

