Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат п'яти скликань Григорій Омельченко. На його думку, Путін має серйозний компромат на Трампа, після якого може статися "політична смерть" останнього.

Чого боїться Трамп?

Як наголосив Омельченко, ще раніше була інформація, що радянський КДБ нібито завербував Дональда Трампа ще в 1980-х роках. А російські олігархи нібито неодноразово рятували його від банкрутства.

На його думку, є інша річ, яку Трамп колосально боїться. І це – його причетність до справи Джеффрі Епштейна.

Епштейн працював на розвідку МI6, на Моссад, на ЦРУ і, зокрема, на службу зовнішньої розвідки Росії. Водієм Епштейна був громадянин Росії. Агент ФСБ. Епштейн зустрічався з Путіним. А увесь цей "міжнародний центр" розпусти та сексуального насильства він передав Путіну. Путін цілком міг нагадати про це Трампу,

– вважає Омельченко.

Історія з Джеффрі Епштейном загалом досить дивно закінчилася. Особливо підозрілою є його смерть. Дехто пов'язує її з тим, що Трамп нібито хотів позбутися від нього.

Справа Епштейна: коротко