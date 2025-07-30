Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Трампа, якого цитує BBC.

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Чому посварилися Трамп і Епштайн?

Як розповів Дональд Трамп Джеффрі Епштейн сильно образив його, коли не реагував на прохання. Конфлікт між бізнесменами виник, коли Епштейн "переманював" працівниць зі SPA в пляжному клубі Трампа у Флориді.

Він забирав людей. Я кажу: не роби так більше, ти ж знаєш, що вони працюють у мене, а після цього він ще кількох забрав. Коли він це зробив, у нас із ним усе було скінчено,

– зазначив президент США.

Відомо, що ця сварка відбулася 20 років тому і більше мільйнери не спілкувалися. Журналісти уточнили, що праацівниці, про яких іде мова, були молодими дівчатами.

Трамп пригадує, що однією з них була Вірджинія Джюффре, яка прийшла працювати в Мар-а-Лаго ще в 2000 році, в 16-річному віці. Часом працівниця Епштейна Гіслейн Максвелл просила Джюффре робити йому масаж. Саме ця дівчина звинуватила мільярдера, а також сина королеви Великої Британії принца Ендрю, в сексуальних злочинах проти неї. У 2015 році жінка скоїла самогубство.

Після сварки Трамп навіть заборонив Епштейну з'являтися в Мар-а-Лаго, бо він нібито був "мерзенним типом". Про це розповідали в Білому Домі.

Зауважимо, Джеффрі Епштейн був фігурантом одного з найгучніших сексуальних скандалів в історії США. Згідно зі звинувачнннями, він використовував десятки чи навіть сотні неповнолітніх дівчат у сексуальних цілях. З 2008 року бізнесмен був 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу, а в липні 2019 року Епштейна знову заарештували. Через місць його виявили метрвим.

Варто зазначити, що американське ФБР вважає, що Джеффрі Епштейн наклав на себе руки. Про це стало відомо після вивчення всіх фактів і доказів, які шукали на багаторічну вимогу "правих" кіл США.