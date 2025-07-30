Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Трампа, которого цитирует BBC.

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Почему поссорились Трамп и Эпштайн?

Как рассказал Дональд Трамп Джеффри Эпштейн сильно обидел его, когда не реагировал на просьбы. Конфликт между бизнесменами возник, когда Эпштейн "переманивал" работниц из SPA в пляжном клубе Трампа во Флориде.

Он забирал людей. Я говорю: не делай так больше, ты же знаешь, что они работают у меня, а после этого он еще нескольких забрал. Когда он это сделал, у нас с ним все было кончено,

– отметил президент США.

Известно, что эта ссора произошла 20 лет назад и больше миллионеры не общались. Журналисты уточнили, что работницы, о которых идет речь, были молодыми девушками.

Трамп припоминает, что одной из них была Вирджиния Джюффре, которая пришла работать в Мар-а-Лаго еще в 2000 году, в 16-летнем возрасте. Порой работница Эпштейна Гислейн Максвелл просила Джюффре делать ему массаж. Именно эта девушка обвинила миллиардера, а также сына королевы Великобритании принца Эндрю, в сексуальных преступлениях против нее. В 2015 году женщина совершила самоубийство.

После ссоры Трамп даже запретил Эпштейну появляться в Мар-а-Лаго, потому что он якобы был "мерзким типом". Об этом рассказывали в Белом Доме.

Заметим, Джеффри Эпштейн был фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США. Согласно обвинениям, он использовал десятки или даже сотни несовершеннолетних девушек в сексуальных целях. С 2008 года бизнесмен был 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу, а в июле 2019 года Эпштейна снова арестовали. Через мест его обнаружили метрвым.

Стоит отметить, что американское ФБР считает, что Джеффри Эпштейн покончил с собой. Об этом стало известно после изучения всех фактов и доказательств, которые искали по многолетнему требованию "правых" кругов США.