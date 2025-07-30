Про це повідомляє Fox News з посиланням на власні анонімні джерела, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп не просто так змінив дедлайн для Путіна: що чекатиме на Росію після його завершення

Документи ховали у мішках для спалювання

Директор ФБР Кеш Патель передав у Сенат десятки секретних документів про справу проти Дональда Трампа. Як повідомляє видання, ці матеріали виявили у спеціальних мішках для спалювання, які використовують для знищення надсекретної інформації. Мішки з документами знайшли в таємній кімнаті.

За словами джерел, у мішках були тисячі файлів, зокрема секретний додаток до остаточного звіту колишнього спецпрокурора Джона Дарема. У ньому йшлося про головні розвідувальні дані, на які спиралося розслідування щодо зв'язків Трампа з Росією.

Також повідомляється, що розслідування проти Трампа могло бути ініційоване з порушенням процедур і без достатніх доказів. Усе знайдене наразі готується до розсекречення, а ключові матеріали вже передали голові Судового комітету Сенату.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем прокоментував заяву Кремля про "імунітет" Росії до санкцій. Він зауважив, що така позиція може викликати невдоволення серед країн, які купують російську нафту та газ.