Повідомляє 24 Канал з посиланням на Ліндсі Грема в X.

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Як Грем відреагував на заяву Кремля?

Раніше Пєсков заявив, що Росія продовжує стежити за висловлюваннями президента США Дональда Трампа щодо санкцій, однак, за його словами, країна вже "набула імунітет" до подібних заходів завдяки багаторічному досвіду.

У відповідь на цю заяву сенатор Грем погодився, що Росія "навчилась жити" із санкціями. Однак, за його словами, президент Трамп "змінює правила гри".

Трамп збирається запровадити мита для країн, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Можливо, вам варто найближчим часом перевірити, чи поділяють ці країни ваше зарозуміле ставлення, – наголосив Грем.

Крім того, сенатор зазначив, що більшість представників обох партій в Конгресі "готові допомогти президенту Трампу в цьому починанні".