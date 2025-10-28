В ЕС заблокировали 140 миллиардов евро для Украины: почему это большая проблема и существует ли план "Б"

На прошлой неделе Европейский Совет не смог принять решение о выделении репарационного займа для Украины. Для Киева эти средства важны: только в следующем году украинское правительство нуждается в 60 миллиардах евро внешнего финансирования для покрытия всех оборонных потребностей.

Почему не удалось принять решение, как Фицо угрожает не поддержать предложение, и не теряет ли Украина помощь со стороны ЕС – читайте в материале 24 Канала. В этом нам помогли разобраться Аманда Пол – заместитель руководителя программы и старший политический аналитик программы "Европа в мире" Центра европейской политики (EPC), а также Ян Бонд – заместитель директора Центра европейских реформ (CER).

Почему Бельгия не поддержала решение?

Договорились договариваться дальше. На прошлой неделе лидеры ЕС решили перенести обсуждение репарационного займа для Украины на декабрь, когда они снова соберутся в Брюсселе. На этот раз достичь единодушия не удалось. Причиной стала позиция Бельгии. Страна, хранящая большую часть замороженных активов России в депозитарии Euroclear Bank, сомневается в правовой основе такого решения.

Еврокомиссия предлагает направить замороженные активы России на финансирование кредита в 140 миллиардов евро. Схема довольно прямая: через бельгийскую компанию Euroclear эти средства превратят в долговой инструмент.



В Брюсселе отмечают – все вполне соответствует международному праву. Впрочем, Бельгия с этим не соглашается: страна опасается, что именно она будет нести основные юридические риски в случае судебных исков со стороны России.

"Мы забираем деньги Путина, которые сейчас заморожены, и мы можем позволить ему забрать деньги обратно. И, конечно, все эти компании, которые будут конфискованы, начнут предъявлять к нам претензии. Так что это риски. Должна быть прозрачность в отношении риска. Должна быть прозрачность относительно правовой основы для решения. Я ее еще не видел. Они (Европейская комиссия, – 24 Канал) не представили мне аргументов международного права, на которых может основываться это решение. И нам нужна прозрачность в отношении всех российских замороженных денег в других странах", – объяснил премьер Бельгии Барт де Вевер перед ветированием решения.

В комментарии 24 Каналу Ян Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ (CER), отметил, что суд Бельгии с Россией из-за использования замороженных активов маловероятен. По мнению эксперта, финансирование оборонных нужд Украины должно быть не только на плечах европейских налогоплательщиков, но и на России, которая сама начала войну.

Ян Бонд заместитель директора Центра европейских реформ (CER) Бельгия волнуется, что если ЕС использует эти активы как залог для кредитов, а Украина не сможет их вернуть, тогда Россия подаст в суд на Бельгию в каком-то международном трибунале, и Бельгии придется возмещать эти средства. Мне это кажется маловероятным, но даже если такой риск существует, факт остается фактом: агрессор – Россия – не платит за нанесенный ущерб, тогда как Украина и европейские налогоплательщики должны это делать, несмотря на то, что у нас есть сотни миллиардов евро российских денег, которые можно было бы использовать для компенсации ущерба или для финансирования обороны Украины.

Между тем Аманда Пол, заместитель руководителя программы и старший политический аналитик программы "Европа в мире" Центра европейской политики (EPC), считает, что Бельгия имеет полное право для беспокойства: в ЕС пока не представили гарантии финансовой безопасности для этой страны.

Аманда Пол заместитель руководителя программы и старший политический аналитик программы "Европа в мире" Центра европейской политики (EPC) Бельгия настаивает, что любой план должен предусматривать надежный механизм распределения рисков между всеми странами-членами ЕС, чтобы она не несла бремя самостоятельно. Премьер-министр де Вевер не хочет, чтобы его страна оказалась "под ударом" из-за возможных будущих юридических исков со стороны России. Он требует, чтобы риски были разделены, но пока считает, что остальные члены ЕС не предоставили Бельгии четких гарантий.

И хотя Еврокомиссия отмечает, что юридическая ответственность должна быть общей для всех 27 стран-членов ЕС, на практике не все готовы разделить риски. Как объясняет Ян Бонд, в Бельгии опасаются, что если Россия выиграет дело в суде, союзники могут отказаться от общей ответственности, оставив страну один на один с последствиями.

Роберт Фицо может стать новым препятствием для выделения денег

И пока в ЕС работают над тем, как удовлетворить опасения Бельгии против идеи использования замороженных активов, еще одна страна начала выступать против. Премьер Словакии Роберт Фицо не поддерживает эту идею. По его словам, Словакия будет помогать Украине медицинской помощью или разминированием, но не будет финансировать военные нужды Украины.

Также он предупредил: в ответ Россия может конфисковать здания или корабли, принадлежащие европейским государствам.

Я отказываюсь от участия Словакии в любой финансовой схеме, которая помогла бы Украине справиться с военными расходами,

– сказал словацкий премьер.

Кстати, премьер Бельгии не имеет никаких проблем с финансированием военных нужд Украины. После публикации издания Politico, которое назвало его "плохим парнем" и поставило в один ряд с дружественными к Москве Робертом Фицо и Виктором Орбаном, политик отметил, что его страна ежедневно заявляет о поддержке Украины и он готов вести переговоры, чтобы решение в пользу Киева таки приняли до конца года.

"Замороженные активы будут оставаться замороженными до конца войны, что всегда было философией этих активов. Но для остальных – вопрос открыт. Эту проблему придется вернуть на рассмотрение, потому что время истекает. Думаю, до конца года нам нужно решение, чтобы поддержать Украину в войне и решить ее финансовые проблемы. Я готов, желаю и способен это сделать", – отметил де Вевер.

Относительно позиции Фицо, Ян Бонд отмечает: это типичная риторика словацкого премьера, которая, впрочем, в отличие от Орбана, не мешает принятию решений в пользу Киева. Он напомнил, что ранее Роберт Фицо подписал совместное заявление 26 стран-членов ЕС, поэтому, в отличие от Венгрии, не заявлял о несогласии с позицией ЕС по Украине.

Ян Бонд заместитель директора Центра европейских реформ (CER) Итак, пока, по моему мнению, это скорее риторика, чем реальные действия со стороны Фицо. Но, безусловно, если бы я был украинским политиком, я внимательно следил бы за его шагами, пытаясь понять, можно ли как-то повлиять на Фицо, или это просто еще одна проблема, которую придется обходить – как и венгерскую.

Остается ли Евросоюз гарантом помощи для Украины?

Тем временем пока в ЕС думают, как точно не нарушить международное право, для Украины вопрос финансирования остается открытым. Украинское правительство неоднократно повторяло: оборонные потребности Киева на 2026 год составляют 120 миллиардов долларов. И если половину от этой суммы Украина может покрыть, то еще 60 миллиардов – нуждаются во внешнем финансировании. В частности, это важно и для возможности приобретения американского оружия, которое новая администрация в Белом доме не соглашается предоставлять бесплатно.

Ян Бонд считает, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Однако выделенных средств со стороны ЕС и других западных союзников, по его мнению, недостаточно ни для военных нужд, ни для восстановления гражданской инфраструктуры, что все чаще становится мишенью российских атак.

Ян Бонд заместитель директора Центра европейских реформ (CER) Поэтому средства, которые предоставляют европейские налогоплательщики, гораздо меньше, чем те, что можно было бы получить из активов российского центрального банка. И даже если Запад продолжит финансирование на уровне этого года, этих денег не хватит, чтобы изменить ход войны – не говоря уже о восстановлении разрушенного.

По мнению Аманды Пол, Еврокомиссия должна представить более конкретный и убедительный план к декабрьскому саммиту. Она добавляет, что этот вопрос является чрезвычайно срочным, учитывая нестабильное финансовое положение Украины. И действительно: в Брюсселе уже начали готовить план "Б".

Как сообщает Politico, Еврокомиссия готовит документ с несколькими вариантами поддержки Украины, включая выпуск общего долга, репарационный кредит на основе российских активов или даже прекращение финансирования, которое фактически поддерживает только Венгрия.



Издание отмечает, что во время саммита несколько европейских лидеров уже говорили о необходимости общего долга, если вопрос с активами не будет решен. Однако эта идея встречает сопротивление из-за высокого уровня задолженности многих стран и риска политического кризиса внутри ЕС.

В Еврокомиссии подтвердили: действительно готовятся различные варианты по финансированию Украины.

"На этой основе состоится обсуждение и, надеемся, будет принято окончательное решение на следующем заседании Европейского Совета", – сказала пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо.

Тем временем союзники Украины не воспринимают отложенное решение как поражение. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что саммит на прошлой неделе не похоронил предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы России. По его словам, это позволило подсветить технические вопросы, которые требуют решения. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен надеется, что решение будет принято до Рождества.

"Конечно, есть технические детали, но в первую очередь это политическое решение. Я думаю, что мы должны работать таким образом, чтобы у нас было решение до Рождества. Чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины на следующие годы", – сказала она.