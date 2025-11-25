Тонны оружия, ПВО и миллиарды долларов: что и сколько Украина получила от США в войне против России

13 июня 2025 года была первая годовщина подписания Двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки, заключенной в прошлом году на 10 лет для развития устойчивого сотрудничества между странами.

Это соглашение стало семнадцатым в серии двусторонних сделок безопасности, которые Украина начала заключать с 12 января 2024 года в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года странами "Группы семи" (G7).

Какую помощь и в каких объемах Украина получила от Соединенных Штатов – читайте дальше.

В целом Украина подписала уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают всестороннюю поддержку со стороны государств-партнеров.



В частности, речь идет о предоставлении Украине военной помощи для самозащиты в войне с Россией, гуманитарной поддержки, укреплении кибербезопасности, восстановлении энергетической инфраструктуры, усилении санкционного давления на Россию и привлечении агрессора к ответственности.

Какие обязательства взяли на себя США в рамках двустороннего соглашения?

Положение соглашения о безопасности с Соединенными Штатами можно свести к 10 сферам двустороннего партнерства:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка восстановления Украины.

Привлечение России к ответственности.

Военное сотрудничество в рамках соглашения о безопасности предусматривает, в частности, вовлеченность США в усиление возможностей Украины в ПВО, авиации, БПЛА, артиллерии и морской сфере. Для укрепления обороноспособности Украины Соединенные Штаты также обязались вносить вклады в развитие украинского ОПК и участвовать в подготовке украинских военнослужащих.

Как и в каких объемах США поддерживали Украину за год

Особенностью первого года выполнения соглашения о безопасности с США является резкое изменение внешней политики администрации 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в сравнении с политикой предыдущей администрации Джо Байдена.

В связи с этим изменением год имплементации договора безопасности целесообразно разделить на два условных этапа:

13 июня 2024 года по 20 января 2025 года;

с 20 января 2025 года по 13 июня 2025 года.

Поэтому реализация всех 10 пунктов двустороннего сотрудничества между Украиной и США претерпела значительные изменения после инаугурации Трампа.

Военная поддержка

Соединенные Штаты являются абсолютным лидером среди всех стран мира по количеству и стоимости предоставленной Украине военной помощи во время полномасштабной войны России против Украины. Да, и с 24 февраля 2022 года по июнь 2025 года США предоставили Украине военную поддержку на 74 миллиарда долларов.

С момента подписания двустороннего соглашения о безопасности до окончания президентского срока Джо Байдена и инаугурации Дональда Трампа США объявили ряд комплексных пакетов военной поддержки Украины в рамках программ PDA и USAI. Эти две программы предусматривают разные пути укрепления Сил обороны Украины:

Программа PDA (Presidential Drawdown Authority) позволяет президенту США передавать Украине оборонное оборудование непосредственно из составов Пентагона, что значительно ускоряет доставку необходимого вооружения в Украину.

Программа USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) предусматривает заказ правительством США нового вооружения и оборонного оборудования у оборонных производителей, что позволяет модернизировать ВСУ, однако замедляет получение необходимого оборудования на месяцы или даже на годы.

Только с 13 июня 2024 года по 20 января 2025 года США объявили 15 военных пакетов почти на 6 миллиардов долларов в рамках программы PDA и 5 пакетов на 8,3 миллиарда долларов в рамках программы USAI.

В рамках этих пакетов PDA Соединенные Штаты предоставили Украине из запасов армии США ракеты для ЗРК HAWK, две батареи ЗРК Patriot и ракеты к ним, дальнобойные авиационные бомбы JSOW, боеприпасы для ЗРК NASAMS, ПЗРК Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые системы Javelin и AT-4, многофункциональные РЛС, оборудование для F-16, ракеты RIM-7, БМП Bradley, БТР M113, бронеавтомобили MRAP, БТР Stryker, БПЛА, противопехотные мины, противорадиолокационные ракеты HARM и другое вооружение.

А в объявленные пакеты USAI вошли закупки для нужд Сил обороны Украины ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS, боеприпасов для систем HIMARS, ракет RIM-7, средств РЭБ, противотанковых ракет TOW, противотанковых систем Javelin и AT-4, БПЛА и средств борьбы с вражескими БПЛА, а также дополнительное оборудование для ремонта переданной военной техники.



Владимир Зеленский на Скрантонском армейском боеприпасном заводе в сентябре 2024 года / Фото ОП

В отличие от активной военной поддержки со стороны администрации Байдена, с момента инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа до 13 июня 2025 г. Соединенные Штаты не объявили ни одного нового пакета военной помощи Украине. Да, с 20 января 2025 года США продолжали оказывать Украине военную поддержку по анонсированным предыдущей администрацией пакетам в рамках программ PDA и USAI, однако ни один новый транш не был объявлен.

К тому же даже поставки военной помощи в рамках профинансированных администрацией Байдена пакетов вместе с обменом разведывательными данными с Украиной были приостановлены в начале весны 2025 года в связи с сомнениями действующей администрации США по поводу "готовности к миру" президента Владимира Зеленского. Однако уже 11 марта после переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии Соединенные Штаты официально возобновили поставки помощи и обмен разведывательными данными.

Первым и единственным решением США с 20 января по 13 июня этого года о предоставлении Украине военной помощи стало разрешение Госдепартамента США на экспорт в Украину оборонной продукции на сумму 50 миллионов долларов и более через программу Direct Commercial Sale (DCS), предусматривающей прямые контракты между иностранными субъектами и американскими оборонными компаниями.

Соответствующее сообщение 29 апреля было опубликовано на сайте Конгресса США. А уже 2 мая Управление военного сотрудничества Министерства обороны США заявило об одобрении Госдепартаментом потенциальных продаж Украине пакета услуг по обслуживанию истребителей F-16 на сумму 310 миллионов долларов.



Зеленский посетил завод, производящий боеприпасы для Украины / фото ОП

Вскоре после первой годовщины подписания соглашения о безопасности – в июле 2025 года – США и НАТО приступили к имплементации майского решения путем запуска нового механизма поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В рамках этого механизма европейские страны НАТО и Канада финансируют поставки вооружения и оборудования американского производства по приоритетным запросам Украины.

Только с августа по октябрь 2025 года общая сумма вкладов членов НАТО в механизм PURL составила 2 миллиарда долларов. Финансовые взносы были направлены на закупку ракет для систем ПВО Patriot, боеприпасов для систем HIMARS и других приоритетных вооружений.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Осенью 2024 года США как государство – участник "Группы семи" (G7) присоединились к механизму Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) – программе предоставления Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в том числе активов Центрального банка РФ.

Уже в начале декабря США направили 20 миллиардов долларов в фонд Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине" (FORTIS Ukraine FIF) в рамках механизма ERA.

Впоследствии – 20 декабря – Украина заключила с Всемирным банком грантовое соглашение на получение первого транша от США на сумму 1 миллиард долларов в рамках инициативы ERA. Эти средства были направлены на реализацию программы поддержки политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL), в частности путем привлечения необходимых ресурсов в поддержку государственного бюджета Украины и стимулирования восстановления экономики.

А уже 30 декабря Украина и Всемирный банк подписали грантовое соглашение по программе Банка. "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) для выплаты заработных плат учителям, врачам и государственным служащим, а также оказание помощи ВПЛ, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью. Финансирование проекта в размере 15 миллиардов долларов было предусмотрено из Фонда Всемирного банка FORTIS Ukraine FIF за счет вклада США в рамках программы ERA.

Сотрудничество в ОПК

Оборонные компании США в течение первого года имплементации соглашения о безопасности активно укрепляли оборонные способности Украины, в частности в рамках одной из двух ключевых программ военной поддержки Украины – USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). USAI предусматривает механизм закупок нового вооружения и оборудования для Украины непосредственно у американских оборонных производителей, поэтому эта программа не только обеспечивает Украину военной помощью, но и развивает ОПК США. Однако сотрудничество между украинским и американским ОПК не ограничивается инициативой USAI.

9 июля 2024 г. в США открылось первое иностранное представительство АО "Укроборонпром" для развития сотрудничества между ОПК Украины и Соединенных Штатов, поиска новых военно-технических партнеров в США, а также ускорения реализации договоренностей с американскими оборонными производителями.

Значительным вкладом Соединенных Штатов в развитие украинского ОПК стала инвестиция на сумму 800 миллионов долларов в производство украинских дронов, о которой сообщил президент Украины Владимир Зеленский в конце октября 2024 года. В Пентагоне подтвердили этот вклад США в производство в Украине дальнобойных ударных беспилотников для усиления способностей ВСУ наносить удары на большие расстояния.

Американские оборонные производители также активно разрабатывают инновационные решения по усилению возможностей Сил обороны Украины. В январе 2025 года в американской компании Shield AI рассказали о предоставлении на вооружение ВСУ новых разведывательных БПЛА V-BAT, демонстрирующих устойчивость к вражеским средствам РЭБ. Другой американской компанией, которая усилила беспилотные возможности ВСУ, стала компания Neros. В конце февраля 2025 года американский производитель дронов Neros выиграл тендер Коалиции дронов на производство и поставку Украине 6000 FPV-дронов Archer.

Первый год выполнения двустороннего соглашения о безопасности значительно усилил сотрудничество между оборонными компаниями Украины и Соединенных Штатов, а также заложил фундамент для долгосрочного партнерства в рамках подписанных контрактов.

Обучение и тренировка украинских военных

Поскольку Соединенные Штаты принадлежат к солидерам Коалиции авиационных возможностей, то в течение первого года имплементации соглашения безопасности американские инструкторы продолжали обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Первая группа украинских пилотов завершила обучение на F-16 в США непосредственно накануне подписания соглашения о безопасности – в конце мая 2024 года. А уже в сентябре 2024 года Белый дом сообщил о расширении программы подготовки украинских пилотов F-16 путем подготовки еще 18 пилотов в 2025 году. Это решение должно было увеличить общее количество пилотов F-16, проходящих организованное Соединенными Штатами обучение, с 12 до 30.

Кроме этого, в октябре 2024 года два оборонных бюро США – бюро международных программ Госдепартамента США по технической помощи правоохранительным органам (INL) и служба дипломатической безопасности США – провели обучение по использованию западного оружия, произведенного в США, для украинских пограничников и полицейских, применяющих это оружие на линии фронта в составе боевых бригад.

А еще в августе 2024 года юристы ВСУ прошли первый в истории существования ВСУ курс по подготовке к выполнению задач юридических советников группировок войск. К проведению курса присоединились специалисты Оборонного института международных правовых исследований США, чтобы научить представителей юридических служб воинских частей ВСУ эффективно применить различные области права при планировании и ведении боевых действий.

Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения России регулярно готовят украинских военнослужащих на территории стран Европы, в частности на американских полигонах в Германии, к использованию предоставленного вооружения и военной техники в рамках объявленных пакетов поддержки. Только в 2022 и 2023 годах тысячи украинских военных прошли обучение в Германии под руководством американских инструкторов по использованию систем HIMARS, гаубиц M777, БМП Bradley, САУ M109 и БТР Stryker, а непосредственно на территории США до марта 2023 года 65 украинских военных прошли обучение на системах ПВО Patriot.

Санкции против России и ее сторонников

Санкционное давление США на Россию и ее сторонников было неравномерным с 13 июня 2024 года по 13 июня 2025 года. Активная фаза наложения санкций в Россию продолжалась до окончания полномочий администрации Байдена, ведь за это время США объявили по меньшей мере 14 санкционных пакетов против России и других стран, поддерживающих РФ.

Из этих 14 объявленных пакетов не менее 7 санкционных пакетов предусматривали комплексное давление и значительные ограничения для сотен физических и юридических лиц в России или за ее пределами. Ключевыми сферами, попавшими под санкции Соединенных Штатов, стали ОПК России, российские банки и регистраторы ценных бумаг, металлургический сектор, лица, связанные с российским газопроводом "Северный поток – 2", пропагандистской машиной, российские нефтяные компании, танкеры теневого флота, энергетический сектор РФ, а также компании из других стран, которые укрепляют российский ОПК либо помогают России обходить санкции.

В число российских подсанкционных компаний оборонно-промышленного сектора вошли АО "КТ-беспилотные системы", АО "Техэкспертиза", АО "Завод“ Реконд", Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта, Ижевский электромеханический завод "Купол", Концерн аэрокосмической обороны "Алмаз-Антей" и другие компании российского ОПК.

В других отраслях санкции Соединенных Штатов коснулись крупнейших российских банков, в частности "Газпромбанка", "Сбербанка" и "Альфа-Банка", нефтегазовых гигантов, среди которых "Сургутнефтегаз", "Газпром Нефть" и "Совкомфлот", а еще почти 200 судов теневого флота РФ.

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа резко изменила санкционную политику Соединенных Штатов. С 20 января 2025 года по 13 июня 2025 года США не объявили ни одного нового комплексного санкционного пакета против России или ее сторонников. Дональд Трамп и представители его администрации не раз заявляли о возможности применения новых санкций против РФ, если это будет способствовать завершению войны, однако ни отказ России от предложения 30-дневного прекращения огня, ни новые российские удары по мирным городам Украины не заставили действующую администрацию усилить санкционное давление на агрессора до июня 2025 года.

Первый комплексный санкционный пакет против России действующая администрация США ввела уже через 4 месяца после первой годовщины подписания соглашения о безопасности – 22 октября 2025 года в связи с отказом Путина от прекращения войны. По сообщению Министерства финансов США, под санкционным давлением оказался энергетический сектор России, в том числе две крупнейшие российские нефтяные компании "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", а также около 50 их дочерних компаний. Эти компании участвовали в финансировании военной машины РФ, поэтому ограничения по ним призваны уменьшить способность России продолжать агрессивную войну против Украины.

Невоенная безопасность и гражданская защита

Еще в декабре 2023 года Соединенные Штаты присоединились к Таллиннскому механизму – коллективной инициативе с участием 11 стран, созданной с целью защиты украинского киберпространства, предотвращения российских киберопераций и развития киберпотенциала Украины. Только через год, до декабря 2024 года, страны – участницы Таллиннского механизма, среди которых и США, смогли аккумулировать 200 миллионов евро для киберзащиты гражданской инфраструктуры Украины. А уже в конце мая 2025 года в Украине начал работу Проектный офис Таллиннского механизма, призванный координировать международную поддержку, направленную на укрепление кибербезопасности и кибердипломатии Украины.

Не менее важной сферой поддержки со стороны США с 13 июня 2024 года по 13 июня 2025 года было усиление гражданской защиты Украины. На следующий день после подписания соглашения о безопасности – 14 июня 2024 года – ГСЧС Украины получило 10 автомобилей радиационно-химической разведки от Министерства атомной энергетики США. Тогда же Белый дом анонсировал выделение через USAID 300 миллионов долларов в поддержку гражданской безопасности Украины путем обеспечения необходимым оборудованием украинских пограничников и правоохранителей.

Уже 7 июля бывшая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что Морская охрана Госпогранслужбы Украины получила 4 патрульных катера с современными системами навигации для защиты украинской береговой линии, портов и рек. Таким образом, разносторонняя гражданская поддержка со стороны Соединенных Штатов была направлена на превентивное повышение готовности украинских профильных служб реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в условиях полномасштабной войны России против Украины.

Разминирование украинских территорий

До завершения каденции Джо Байдена Соединенные Штаты регулярно усиливали возможности Украины в разминировании пострадавших территорий. Так, в течение лета 2024 года США снабдили Украину машиной механизированного разминирования GCS-200, четырьмя машинами для разминирования GCS-100, грузовыми автомобилями Dodge RAM, экскаваторами JCB, рентгеновскими установками, металлодетекторами и другим оборудованием на 8 миллионов долларов.

В целом на июль 2024 года Соединенные Штаты с 24 февраля 2022 года передали Украине помощь в сфере гуманитарного разминирования на 180 миллионов долларов.

Осенью 2024 года США продолжили усиливать возможности Украины в противоминной деятельности. В начале сентября тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый взнос в размере 102 миллиона долларов в обезвреживание наземных мин и боеприпасов в Украине. А уже 22 октября на полях Ukraine Mine Action Conference 2024 (UMAC-2024) США пообещали выделить Украине 35 миллионов долларов на противоминную деятельность в 2025 году.

Однако с приходом Дональда Трампа на пост президента политика США по гуманитарному разминированию украинских территорий резко изменилась. Сразу после своей инаугурации Трамп приостановил программы внешней помощи США, и это повлияло на проекты противоминной деятельности в Украине. В начале февраля 2025 года Норвежская народная помощь (NPA), которая является одним из крупнейших в мире операторов гуманитарного разминирования, из-за потери финансирования со стороны США приостановила все финансируемые США действия по разминированию в ряде стран, в том числе и в Украине.

В то же время Украина продолжила налаживать сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования с отдельными американскими компаниями. В частности, в течение весны 2025 года Украина подписала меморандумы с американскими компаниями Safe Pro и Tetra Tech по модернизации разминирования посредством выявления угроз на базе ИИ и совместного проведения обучения украинских операторов средств механизированного разминирования соответственно.

Поддержка энергетической инфраструктуры

Как и с разминированием украинских территорий, на протяжении года выполнения соглашения о безопасности подходы двух администраций США к энергетической поддержке Украины были крайне разными.

В середине июня 2024 года тогдашняя вице-президент США Камала Харрис анонсировала будущее выделение через USAID более 800 миллионов долларов на удовлетворение экстренных энергетических потребностей Украины, в частности на ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры. Через 2 месяца – в сентябре – бывший госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении 325 миллионов долларов нового финансирования для возобновления украинской энергетики после российских ударов и развития технологий распределенной генерации.

В ноябре после российского удара по критической инфраструктуре Тернопольской области Соединенные Штаты передали Тернополю четыре когенерационных установки для производства тепла и электроэнергии. Дополнительную энергетическую поддержку в конце ноября – начале декабря получили и другие области Украины. В частности, USAID обеспечило одну из общин Харьковской области котельной, а ряд общин в Волынской, Хмельницкой и Ровенской области получили от USAID когенерационные установки для производства электроэнергии и тепла.

Последнюю энергетическую поддержку от USAID при президентстве Байдена Украина получила в декабре и январе в виде 10 автономных сварочных аппаратов для ремонта поврежденной инфраструктуры и 74 зарядных станций для Запорожской области, в частности для прифронтовых общин.

После инаугурации Трампа оказание энергетической помощи со стороны США приостановилось. В частности, Государственный департамент США прекратил реализацию проекта USAID по возобновлению украинской энергосети после российских атак. А 12 марта Энергетическое сообщество официально заявило, что USAID разорвало грантовое соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины на 75 миллионов долларов. Эти средства должны были способствовать закупке критически важного энергетического оборудования для энергетического сектора Украины, поэтому изменение внешней политики США негативно повлияло на защиту объектов критической инфраструктуры в Украине.

Гуманитарная поддержка и восстановление Украины

В рамках соглашения о безопасности Соединенные Штаты обязались участвовать в экономическом восстановлении Украины, поэтому финансовая устойчивость Украины являлась приоритетной сферой поддержки со стороны администрации Байдена в течение первого полугодия имплементации соглашения.

С августа по декабрь 2024 года Соединенные Штаты направили в госбюджет Украины 4 гранта на общую сумму около 7,4 миллиарда долларов в рамках проекта PEACE in Ukraine для возмещения приоритетных расходов социальной и гуманитарной сферы, а также еще один грант в размере 1 миллиарда долларов через программу Всемирного банка DPL в рамках механизма ERA для поддержки проведения реформ в Украине.

В целом с февраля 2022 по декабрь 2024 США были лидером среди всех стран мира по количеству предоставленной Украине финансовой помощи. Так, Соединенные Штаты предоставили Украине более 30 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки, из которых более 8 миллиардов в 2024 году. Важно, что вся сумма была предоставлена в виде грантов, то есть это было безвозвратное финансирование без долговой нагрузки на Украину. Все средства от Соединенных Штатов, кроме вклада в рамках механизма ERA, были направлены на возмещение гуманитарных и социальных расходов государственного бюджета, в частности путем выплат заработных плат врачам, учителям и государственным служащим.

С 20 января 2025 года по 13 июня 2025 года – после прихода к власти Дональда Трампа – государственный бюджет Украины не пополнялся новыми взносами США. Однако значимым событием этого периода стало подписание Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Соглашение страны было подписано 30 апреля 2025 года для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между Украиной и США. Механизм функционирования Инвестиционного фонда включает финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых и стимулирования технологического развития Украины.

В течение первого полугодия имплементации соглашения о безопасности гуманитарная помощь со стороны США не ограничилась бюджетной поддержкой. Так, еще в июне 2024 года бывшая вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении почти 380 миллионов долларов в поддержку беженцев и ВПО, а также на восстановление пострадавших от войны общин.

В сентябре тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал еще один пакет гуманитарной поддержки от Соединенных Штатов на сумму около 300 миллионов долларов для удовлетворения базовых потребностей пострадавших от войны украинцев. А через 3 месяца – в декабре – в администрации Байдена сообщили о новом взносе США на 440 миллионов долларов в поддержку сельского хозяйства, процесс восстановления и в усиление возможности Украины экспортировать товары в Евросоюз.

Однако после инаугурации Дональда Трампа большинство программ гуманитарной поддержки Украины со стороны США оказались под угрозой. Уже 10 марта госсекретарь США Марк Рубио официально сообщил, что Соединенные Штаты закрывают более 80% программ USAID. Это решение очень негативно повлияло на общий объем поддержки Украины, ведь с 2022 года именно через USAID Украина получила более 30 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки, 2,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи и 5 миллиардов долларов на развитие.

Привлечение России к ответственности

Еще в 2023 году Соединенные Штаты присоединились в качестве наблюдателя к Международному центру по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) и назначили специального прокурора по вопросам преступления агрессии для поддержки деятельности Центра. США стали единственной страной за пределами Европы, которая присоединилась к работе ICPA и совместно с другими странами – участницами Центра (Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей и Румынией) принимала участие в расследовании преступлений России, документировании доказательств и наработке совместной стратегии будущего судебного преследования. В частности, в ноябре 2023 года Государственный департамент США направил 1 миллион долларов для поддержки деятельности ICPA и привлечения России к ответственности за совершенные преступления.

Кроме этого, в марте 2024 США присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей. По состоянию на конец июня 2025 года Украина с начала полномасштабного вторжения России при поддержке партнеров успешно вернула домой уже 1366 детей, из которых 185 – в этом году. Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать усилия Украины по возвращению депортированных детей, ведь, как заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, возврат незаконно вывезенных украинских детей – одна из двух самых важных составляющих восстановления и устойчивости Украины.

В отличие от устойчивой позиции США по возвращению украинских детей, позиция по расследованию преступления агрессии России против Украины с приходом нового президента Соединенных Штатов изменилась. Да, в марте 2025 года Евроюст, на базе которого был создан ICPA, официально сообщил о выходе США из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины, после чего США перестали приобщаться к процессу привлечения России к справедливой ответственности.