Зеленский озвучил Мерцу "конкретные просьбы" по вооруженной поддержке Украины, – Politico

Президент Владимир Зеленский призвал Германию усилить военную поддержку Украины. Он обратился к канцлеру Фридриху Мерцу с конкретными просьбами о поставках оружия.

Зеленский и Мерц обсудили ситуацию в Вашингтоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Пошла не по плану: Мерц оценил встречу Зеленского и Трампа

О чем Зеленский просил Мерца?

В ходе переговоров с Мерцом Зеленский поднял вопрос укрепления оборонных возможностей Украины и обратился с "конкретными просьбами".

После саммита Мерц заявил, что немецкое правительство рассматривает предложения по усилению поддержки Киева, в частности использование немецких технологий для защиты энергетической и водной инфраструктуры.

Какие именно запросы озвучил Зеленский, пока неизвестно – оба лидера воздержались от раскрытия деталей во время официальных заявлений.

Макрон заявил, что Украина получит дополнительные ракеты и истребители