Зеленский озвучил Мерцу "конкретные просьбы" по вооруженной поддержке Украины, – Politico
- Президент Зеленский обратился к канцлеру Мерца с конкретными просьбами о поставках оружия для поддержки Украины.
- Немецкое правительство рассматривает предложения по усилению поддержки Киева, включая защиту энергетической и водной инфраструктуры.
Президент Владимир Зеленский призвал Германию усилить военную поддержку Украины. Он обратился к канцлеру Фридриху Мерцу с конкретными просьбами о поставках оружия.
Зеленский и Мерц обсудили ситуацию в Вашингтоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
О чем Зеленский просил Мерца?
В ходе переговоров с Мерцом Зеленский поднял вопрос укрепления оборонных возможностей Украины и обратился с "конкретными просьбами".
После саммита Мерц заявил, что немецкое правительство рассматривает предложения по усилению поддержки Киева, в частности использование немецких технологий для защиты энергетической и водной инфраструктуры.
Какие именно запросы озвучил Зеленский, пока неизвестно – оба лидера воздержались от раскрытия деталей во время официальных заявлений.
Макрон заявил, что Украина получит дополнительные ракеты и истребители
Париж объявил о передаче Киеву нового вооружения. Макрон заявил, что Украина получит доатковые истребители Mirage.
Также Франция готовится передать Украине ракеты Aster. Они используются в системе SAMP/T MAMBA – французско-итальянском комплексе противовоздушной обороны. Они есть на вооружении Украины, и Киев просил о дополнительных ракетах.