На Западе были шокированы: в ВСУ рассказали, как "разгромили" войска НАТО на учениях
- ВСУ на учениях Hedgehog в Эстонии сумели "разгромить" наступательные группы НАТО, которые не были готовы к массовому поражению беспилотниками.
- Украинские военные обнаружили слабые стороны НАТО, в частности перемещение техники большими группами и отсутствие надлежащей маскировки.
СМИ распространили информацию, что ВСУ на учениях Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. Теперь украинские военные рассказали, как именно им это удалось.
Об этом в совместном заявлении сообщили 412 бригада Nemesis и 427 бригада Rarog.
Что рассказали в ВСУ о "разгроме" войск НАТО на учениях?
Военные сообщили, что в состав украинской команды входили бойцы подразделений Сил беспилотных систем: операторы бомберов 412 бригады Nemesis и экипажи FPV-дронов 427 бригады Rarog. Также в учениях с украинской стороны принимали участие операторы FPV Интернационального легиона Главного управления разведки Минобороны Украины и представители системы ситуационной осведомленности Delta.
Как рассказал боец 412-й бригады Nemesis с позывным "Ник", украинские военные выполняли задачи по поражению сил условного противника, минирование логистических маршрутов и доставки грузов дружественным подразделениям.
Противника обнаруживал экипаж аэроразведки на комплексе Vector. Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению различными комплексами БПЛА,
– отметил "Ник".
По словам украинских бойцов, наступательная группировка войск НАТО сделала ряд ошибок:
перемещала технику большими группами;
не проводила надлежащей маскировки;
пехотные подразделения не пытались спрятаться при приближении БПЛА;
не проверяло дороги на наличие минирования перед началом движения колонн.
"Ник" заметил, что эти учения показали, что реалии современной войны диктуют новые правила, к которым наши партнеры не совсем готовы.
"Тактика механизированных штурмов с большим количеством техники уже не актуальна. И каждый, кто находится на поле боя, должен понимать, что сейчас основная угроза идет с неба. Обратную связь и свои комментарии мы партнерам предоставили", – отметил военных.
Что писали СМИ об этих учениях?
The Wall Street Journal 12 февраля опубликовало материал о военных учениях в Эстонии в мае 2025 года. Издание рассказывает, как в одном из сценариев боевая группа из нескольких тысяч солдат, в частности британская бригада и эстонская дивизия, пыталась провести атаку.
Так, во время учений украинская команда из 10 бойцов, которая выполняла роль противника, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и осуществила 30 ударов по другим целям на территории в 10 квадратных километров.
В целом результаты оказались "ужасными" для сил НАТО, они даже не смогли обнаружить расчеты украинских операторов дронов. Эти учения шокировали как самих военных, так и западных чиновников.