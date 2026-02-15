На Западе были шокированы: в ВСУ рассказали, как "разгромили" войска НАТО на учениях

СМИ распространили информацию, что ВСУ на учениях Hedgehog в Эстонии "разгромили" войска НАТО. Теперь украинские военные рассказали, как именно им это удалось.

Об этом в совместном заявлении сообщили 412 бригада Nemesis и 427 бригада Rarog.

Что рассказали в ВСУ о "разгроме" войск НАТО на учениях?

Военные сообщили, что в состав украинской команды входили бойцы подразделений Сил беспилотных систем: операторы бомберов 412 бригады Nemesis и экипажи FPV-дронов 427 бригады Rarog. Также в учениях с украинской стороны принимали участие операторы FPV Интернационального легиона Главного управления разведки Минобороны Украины и представители системы ситуационной осведомленности Delta.

Как рассказал боец 412-й бригады Nemesis с позывным "Ник", украинские военные выполняли задачи по поражению сил условного противника, минирование логистических маршрутов и доставки грузов дружественным подразделениям.

Противника обнаруживал экипаж аэроразведки на комплексе Vector. Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению различными комплексами БПЛА,

– отметил "Ник".

По словам украинских бойцов, наступательная группировка войск НАТО сделала ряд ошибок:

перемещала технику большими группами;

не проводила надлежащей маскировки;

пехотные подразделения не пытались спрятаться при приближении БПЛА;

не проверяло дороги на наличие минирования перед началом движения колонн.

"Ник" заметил, что эти учения показали, что реалии современной войны диктуют новые правила, к которым наши партнеры не совсем готовы.

"Тактика механизированных штурмов с большим количеством техники уже не актуальна. И каждый, кто находится на поле боя, должен понимать, что сейчас основная угроза идет с неба. Обратную связь и свои комментарии мы партнерам предоставили", – отметил военных.

