Войска Великобритании одними из первых согласились на миротворческую миссию в Украине после прекращения огня. Сейчас страна изменила формат такой поддержки. которая начнет действовать по возможности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.

Чем будут заниматься британские миротворцы в Украине?

Великобритания готова отправить в Украину 30 тысяч солдат для защиты украинских портов и городов. Миротворцы будут иметь задачу помогать в содержании безопасности воздушного пространства над Западом Украины, разминировании черного моря, а также в обучении украинских военных.

Зато Великобритания изменила планы по развертыванию десятков тысяч воинов для защиты важных объектов Украины, мол, что это слишком рискованно. Сейчас страна, как и ее партнеры из "коалиции желающих" установили для своих миротворцев "более реалистичные миссии".

Украина получит от партнеров, в частности, логистическую поддержку и оружие. Эксперты проведут учения для Сил обороны, что позволит восстановить и переоснастить Сухопутные войска. Тренировки будут проходить в западных областях Украины, где существует меньший риск ракетных атак врага.

Кроме этого, одна из миссий будет нацелена на патрулирование воздушного пространства на самолетах Typhoon или F-35. Благодаря этому будет возможно успокоить украинцев и даже обеспечить восстановление международных авиаперелетов.

Также при содействии миротворцев, от оружия почистят Черное море, что станет гарантией безопасного движения судов возле украинских портов.

Напомним, "коалиция желающих" уже определила, что будет помогать Украине, чтобы после завершения острой фазы войны и в дальнейшем обеспечивать прочный мир между Украиной и Россией.