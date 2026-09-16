Американские военные слили фотографии последствий иранских атак по базам США, – CBS News

Журналисты обнародовали кадры последствий атак на военные позиции США на Ближнем Востоке. На фото видны масштабные повреждения техники и разрушенные здания в результате ударов иранскими ракетами и дронами.

Фотографии были переданы журналистам CBS News американскими военнослужащими на условиях анонимности. Они не раскрыли своих имен из-за строгих ограничений в армии, касающихся работы со СМИ.

Как выглядят базы США, подвергшиеся атаке?

Один из снимков был сделан на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. На нем, по данным издания, виден подвергшийся атаке американский самолет Boeing E-3 Sentry. У него обгорел фюзеляж и оторвана хвостовая часть.

Поврежденный американский самолет / CBS News

Другие фото с этой же базы показали повреждения зданий и казарм. Неповрежденными остались бетонные Т-образные конструкции, которые ранее использовались в качестве защиты от гранатометных и минометных обстрелов. Однако против воздушных атак они оказались не столь эффективными.

Еще одну серию фотографий сделали в лагере Бюринг – главном пункте сосредоточения сухопутных войск США, бронетехники и некоторых самолетов.

Последствия иранских атак по базам США на Ближнем Востоке / CBS News

К слову, первые пять месяцев конфликта с Ираном обошлись американскому бюджету примерно в 38,1 миллиарда долларов. По подсчетам Бюджетного управления Конгресса США, значительную часть расходов составляет пополнение арсенала. Только на восстановление запасов средств противовоздушной обороны Пентагон должен потратить 21,7 миллиарда долларов.