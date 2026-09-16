На что тратится больше всего денег

Такую оценку опубликовало Бюджетное управление Конгресса США (CBO), которое является внепартийным органом, оценивающим расходы федерального правительства, пишет Politico.

В расчет ведомства вошли расходы на боеприпасы и оборудование, проведение военных операций, а также дополнительные расходы, связанные с ростом цен на топливо.

По оценке CBO, львиная доля расходов приходится на восстановление арсенала, который стремительно опустевает. Только на пополнение запасов ракет и средств противовоздушной обороны Пентагону необходимо потратить 21,7 миллиарда долларов.

Из этой суммы:

13,1 миллиарда долларов – на ракеты-перехватчики;

7,3 миллиарда долларов – на крылатые ракеты;

1,2 миллиарда долларов – на прочие боеприпасы.

В ведомстве подсчитали, что дальнейшее продолжение боевых действий на Ближнем Востоке может стоить США еще 2–3 миллиарда долларов ежемесячно, в зависимости от интенсивности боевых действий.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

При сценарии низкой интенсивности стоимость войны составит около 2 миллиардов в месяц, а при высокой – превысит 3 миллиарда.

Чем еще опасна война против Ирана

Эксперты предупреждают, что быстрое истощение запасов ПВО представляет прямую угрозу национальной безопасности.

По оценке CBO, на восстановление количества ракет-перехватчиков может потребоваться не менее пяти лет. Это означает, что затянувшаяся война способна повлиять не только на текущие расходы США, но и на объем доступных средств противовоздушной обороны в будущем.

Использовав значительную часть своих запасов средств противоракетной обороны во время боевых операций против Ирана, Министерство обороны теперь имеет в распоряжении меньше перехватчиков для потенциального конфликта с Китаем,

– отмечается в отчете ведомства.

Напомним, вопрос финансирования войны против Ирана уже несколько месяцев вызывает острые политические дискуссии в Вашингтоне в преддверии ноябрьских выборов. Еще в июне президент Дональд Трамп запросил у Конгресса дополнительные 67 миллиардов долларов для покрытия военных расходов и закупки боеприпасов, но одобрения пока так и не получил.