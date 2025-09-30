"Иначе Израиль сделает, что должен": Трамп заявил, что у ХАМАС есть 3 – 4 дня на ответ по соглашению
- Дональд Трамп подталкивает ХАМАС к выполнению условий плана для мира в Секторе Газа.
- Израиль готов к решительным действиям, если ХАМАС откажется становиться на путь примирения.
Дональд Трамп активизирует усилия по урегулированию напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Так, американский лидер подталкивает ХАМАС к реакции на план Трампа, который может установить мир в Секторе Газа.
В то же время Израиль готов к решительным действиям в случае отказа ХАМАС соглашаться на соглашение. Об этом информирует 24 Канал ссылаясь на Clash Report.
Чего Трамп ожидает от ХАМАСа?
Президент США, комментируя урегулирование войны между Израилем и ХАМАС заявил, что последний имеет 3 – 4 дня, чтобы принять ранее предложенное соглашение.
По словам Трампа, в случае отказа ХАМАС выполнять условия договоренности, Израиль "сделает то, что должен сделать". Предположительно, речь идет о возможных военных действиях при полной поддержке США.
Дональд Трамп ранее также отмечал, что нынешний ХАМАС по сравнению с предыдущими годами ослаблен из-за ликвидации части его руководства.
Обратите внимание! В понедельник, 29 сентября, в Белом доме обнародовали план Дональда Трампа по Сектору Газа. Соглашение состоит из 20 пунктов и предусматривает в частности полную демилитаризацию региона и создание временного Палестинского комитета, который сосредоточится на мирном развитии и экономическом росте.
Что известно о вооруженном противостоянии в Секторе Газа?
- Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа продолжается десятилетиями, с периодическими обострениями, в частности из-за ракетных обстрелов, военных операций и гуманитарного кризиса в Газе.
- Международное сообщество считает ХАМАС террористической организацией. Предыдущие попытки мирных переговоров часто терпели неудачу из-за взаимного недоверия и различных целей сторон.
- Новый план Трампа является попыткой совместить дипломатические усилия с четкими требованиями к ХАМАС, одновременно предлагая международную поддержку для восстановления Газы, во избежание дальнейшей эскалации.
- И Израиле поддержали инициативу главы Белого дома. Так, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал "критическим шагом" к прекращению войны и продвижения мира на Ближнем Востоке. По его словам, выполнение плана будет означать возвращение всех израильских заложников, уничтожение военного потенциала ХАМАС.
- Кроме того, Трамп согласился возглавить "Совет мира", который будет контролировать восстановление Газы после войны.