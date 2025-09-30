Дональд Трамп активизирует усилия по урегулированию напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Так, американский лидер подталкивает ХАМАС к реакции на план Трампа, который может установить мир в Секторе Газа.

В то же время Израиль готов к решительным действиям в случае отказа ХАМАС соглашаться на соглашение. Об этом информирует 24 Канал ссылаясь на Clash Report.

Чего Трамп ожидает от ХАМАСа?

Президент США, комментируя урегулирование войны между Израилем и ХАМАС заявил, что последний имеет 3 – 4 дня, чтобы принять ранее предложенное соглашение.

По словам Трампа, в случае отказа ХАМАС выполнять условия договоренности, Израиль "сделает то, что должен сделать". Предположительно, речь идет о возможных военных действиях при полной поддержке США.

Дональд Трамп ранее также отмечал, что нынешний ХАМАС по сравнению с предыдущими годами ослаблен из-за ликвидации части его руководства.

Обратите внимание! В понедельник, 29 сентября, в Белом доме обнародовали план Дональда Трампа по Сектору Газа. Соглашение состоит из 20 пунктов и предусматривает в частности полную демилитаризацию региона и создание временного Палестинского комитета, который сосредоточится на мирном развитии и экономическом росте.

