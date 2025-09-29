Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что заявил Трамп о Секторе Газа?

Президент США заявил, что он возглавит переходный "Совет мира", который будет осуществлять надзор за восстановлением Газы после завершения войны там. Трамп добавил, что это не было его решением возглавить орган.

Поверьте, я очень занят. Лидеры арабского мира, Израиля и все, кто вовлечен, попросили меня сделать это,

– сказал американский лидер.

Дональд Трамп отметил, что согласился возглавить "Совет мира" несмотря на нагруженность. В документе, который ранее обнародовал Белый дом, отмечается, что в состав совета войдут также другие главы государств, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который сыграл значительную роль в разработке нового плана.

Какой план президента США?