Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також "Газа у вогні": для чого Ізраїль розпочав нове вторгнення та чому в ООН кажуть про геноцид

Що заявив Трамп про Сектор Гази?

Президент США заявив, що він очолить перехідну "Раду миру", яка здійснюватиме нагляд за відбудовою Гази після завершення війни там. Трамп додав, що це не було його рішенням очолити орган.

Повірте, я дуже зайнятий. Лідери арабського світу, Ізраїлю та всі, хто залучений, попросили мене зробити це,

– сказав американський лідер.

Дональд Трамп наголосив, що погодився очолити "Раду миру" попри навантаженість. У документі, який раніше оприлюднив Білий дім, зазначається, що до складу ради увійдуть також інші глави держав, а також колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, який відіграв значну роль у розробці нового плану.

Який план президента США?