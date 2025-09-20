Спецпредставитель президента США прокомментировал возможность российского нападения на страну НАТО, если Москва все же завоюет Украину. Келлог считает, что в таком случае Кремль беспрекословно захочет больше.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий спецпредставителя президента США Кита Келлога в интервью лорду Эшкрофту в Киеве.

Пойдет ли Кремль дальше Украины?

Во время интервью прозвучал вопрос, согласен ли Кит Келлог с заявлениями бывшего вице-президента США Майка Пенса, который предположил, что в случае захвата Россией Украины она двинется дальше нападать на страны НАТО. Он не колебался с ответом.

Абсолютно. На Путина и Россию надо смотреть как на экспансионистскую силу. Он хочет восстановить Российскую империю – достаточно взглянуть на историю. Дай ему дюйм – он заберет милю,

– говорит спецпредставитель Трампа.

Он вспомнил Вторую мировую войну. "В Мюнхене в 1938 году Гитлер сказал, что хочет только Судетскую область. Затем – Рейнскую область, потом – Польшу, а дальше мы уже были втянуты во Вторую мировую", – рассказал Келлог.

По его словам, история не повторяется, но она, безусловно, римуется, и именно это сейчас происходит в Украине. "Мы должны остановить его сейчас", – заверил политик.

