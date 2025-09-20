Нападет ли Россия на НАТО после Украины: Келлог поделился прогнозом
- Спецпредставитель США Кит Келлог считает, что после завоевания Украины Россия может напасть на страны НАТО.
- Кэллог сравнивает ситуацию с историческими примерами, указывая, что Россия стремится к расширению, и призывает остановить ее сейчас.
Спецпредставитель президента США прокомментировал возможность российского нападения на страну НАТО, если Москва все же завоюет Украину. Келлог считает, что в таком случае Кремль беспрекословно захочет больше.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий спецпредставителя президента США Кита Келлога в интервью лорду Эшкрофту в Киеве.
Пойдет ли Кремль дальше Украины?
Во время интервью прозвучал вопрос, согласен ли Кит Келлог с заявлениями бывшего вице-президента США Майка Пенса, который предположил, что в случае захвата Россией Украины она двинется дальше нападать на страны НАТО. Он не колебался с ответом.
Абсолютно. На Путина и Россию надо смотреть как на экспансионистскую силу. Он хочет восстановить Российскую империю – достаточно взглянуть на историю. Дай ему дюйм – он заберет милю,
– говорит спецпредставитель Трампа.
Он вспомнил Вторую мировую войну. "В Мюнхене в 1938 году Гитлер сказал, что хочет только Судетскую область. Затем – Рейнскую область, потом – Польшу, а дальше мы уже были втянуты во Вторую мировую", – рассказал Келлог.
По его словам, история не повторяется, но она, безусловно, римуется, и именно это сейчас происходит в Украине. "Мы должны остановить его сейчас", – заверил политик.
Что известно о провокациях россиян?
Напомним, что в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на Украину. Беспилотников было около 20.
Днем 13 сентября российский беспилотник оказался в воздушном пространстве Румынии. Он почти час находился в воздушном пространстве страны НАТО, однако его не сбили.
Кроме этого, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.