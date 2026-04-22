Трампа снова "попросили" прекратить огонь в Иране и он согласился

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. По его словам, решение приняли по просьбе лидеров Пакистана для предоставления времени Тегерану сформировать переговорную позицию.

В то же время США не снимают блокаду и остаются в полной боевой готовности. Об этом пишет Clash Report.

Смотрите также Peace deal "по-американски": Трамп своими соцсетями сорвал подписание соглашения между США и Ираном

Какое заявление сделал Трамп?

Президент США сообщил, что согласился не возобновлять боевые действия против Ирана после обращения пакистанских лидеров – фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Шехбаза Шарифа. По словам Трампа, это решение должно дать возможность иранской стороне согласовать общую позицию для дальнейших переговоров.

Американский лидер также отметил, что Иран сейчас находится в сложной внутренней ситуации и "серьезно расколот", что затрудняет формирование единой переговорной позиции.

Несмотря на продолжение перемирия, Вашингтон не отказывается от давления на Тегеран. В частности, США продолжают морскую блокаду, которая остается ключевым инструментом влияния.

"Я распорядился, чтобы наши вооруженные силы продолжали блокаду и, во всех других аспектах, оставались готовыми и способными, и соответственно продолжили прекращение огня до тех пор, пока их предложение не будет представлено и переговоры не будут завершены тем или иным образом", – подчеркнул Трамп.

В то же время именно снятие блокады является главным условием Иран для возвращения к переговорам, что создает дополнительное напряжение в процессе.

Сейчас Иран официально не прокомментировал заявление Трампа о продлении перемирия. По информации иранских медиа, позиция Тегерана будет объявлена позже.

