Трампа снова "попросили" прекратить огонь в Иране и он согласился
- Трамп согласился на продление режима прекращения огня с Ираном по просьбе пакистанских лидеров, чтобы дать Тегерану время на формирование переговорной позиции.
- США сохраняют блокаду и остаются в боевой готовности, несмотря на продолжение перемирия.
Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. По его словам, решение приняли по просьбе лидеров Пакистана для предоставления времени Тегерану сформировать переговорную позицию.
В то же время США не снимают блокаду и остаются в полной боевой готовности. Об этом пишет Clash Report.
Какое заявление сделал Трамп?
Президент США сообщил, что согласился не возобновлять боевые действия против Ирана после обращения пакистанских лидеров – фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Шехбаза Шарифа. По словам Трампа, это решение должно дать возможность иранской стороне согласовать общую позицию для дальнейших переговоров.
Американский лидер также отметил, что Иран сейчас находится в сложной внутренней ситуации и "серьезно расколот", что затрудняет формирование единой переговорной позиции.
Несмотря на продолжение перемирия, Вашингтон не отказывается от давления на Тегеран. В частности, США продолжают морскую блокаду, которая остается ключевым инструментом влияния.
"Я распорядился, чтобы наши вооруженные силы продолжали блокаду и, во всех других аспектах, оставались готовыми и способными, и соответственно продолжили прекращение огня до тех пор, пока их предложение не будет представлено и переговоры не будут завершены тем или иным образом", – подчеркнул Трамп.
В то же время именно снятие блокады является главным условием Иран для возвращения к переговорам, что создает дополнительное напряжение в процессе.
Сейчас Иран официально не прокомментировал заявление Трампа о продлении перемирия. По информации иранских медиа, позиция Тегерана будет объявлена позже.
Что известно о ситуации вокруг блокады?
Несмотря на заявления США о фактической остановке иранской торговли, ситуация вокруг морской блокады остается неоднозначной. По данным западных аналитиков, по меньшей мере 26 судов так называемого "теневого флота" смогли обойти ограничения в районе Ормузского пролива. Это свидетельствует о наличии альтернативных логистических маршрутов и сложности в полном контроле морских путей.
В частности, Центральное командование США сообщило, что с начала блокады по меньшей мере 27 судов были вынуждены изменить маршрут или вернуться в иранские порты. Это означает, что давление на иранскую экономику все же имеет ощутимый эффект. В то же время эксперты отмечают, что полностью изолировать Иран морским путем чрезвычайно сложно из-за масштабов региона и активности неофициальных перевозчиков.
Кроме того, блокада остается ключевым инструментом давления США в переговорах, ведь именно ее снятие является главным требованием Иран для возвращения к диалогу. В результате ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной, а любое ослабление или усиление блокады может существенно повлиять на дальнейший ход переговоров между сторонами.