Иран отказался от встречи с Уиткоффом, Трамп отправляет новых делегатов, – CNN

Представители Ирана заявили, что не желают возвращаться к переговорам со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Они отметили, что готовы к сотрудничеству только с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В Иране, вероятно, считают, что переговоры с участием Виткоффа и зятем Трампа Кушнером не будут продуктивными. Об этом сообщили в CNN.

Почему Иран отказался от встречи с Виткоффом?

Как указывают в издании, Тегеран не верит в успех диалога с Виктоффом из-за "дефицита доверия" после срыва переговоров до начала военных действий на Ближнем Востоке.

Иран считает, что Вэнс, в отличие от Виткоффа, Кушнера и даже государственного секретаря Марко Рубио, более настроен на прекращение войны.

Однако, есть те, кто считает, что для Вэнса вступление в переговоры может быть рискованным, ведь достичь договоренностей о прекращении конфликта будет сложно.

Уиткофф и в дальнейшем активно участвует в переговорах от США, а Иран, вероятно, будет вынужден работать с тем представителем, которого определит администрация Трампа.

Кого администрация решит отправить, с тем иранцам придется иметь дело, но это не значит, что у них нет преимуществ,

– отметили в издании.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что именно Трамп будет определять, кто будет представлять США на переговорах. По ее словам, к процессу также могут быть привлечены Вэнс, Рубио, Уиткофф и Кушнер.

Как отмечают в CNN, встреча США и Ирана на этой неделе в Исламабаде все еще остается возможной.

Что известно о ходе переговоров между Ираном и США?