Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий в Иране, – СМИ

Президент Дональд Трамп встретился с советниками по вопросам Ирана, во время которой обсуждали вероятность возобновления военных действий. Лидер США серьезно рассматривает возможность нанести новые удары по Тегерану.

Об этом сообщили в Axios.

Почему Трамп решил снова нанести удары по Ирану?

Дональд Трамп готовится к возобновлению ударов по Ирану, если в ближайшее время не будет достигнут определенный прорыв в переговорах.

Вместе с президентом США на встрече также присутствовали:

вице-президент Джей Ди Вэнс;

министр обороны Пит Хегсет;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Впоследствии, через несколько часов после встречи, в Белом доме сообщили о резком изменении графика Трампа на выходные. Лидер США должен вернуться в Вашингтон, а не остаться в гольф-клубе Бедминстер.

Он также не приедет на свадьбу своего сына, из-за "определенных обстоятельств с правительством" и "любви президента к США".

Я считаю важным для меня оставаться в Вашингтоне, округ Колумбия, в Белом доме в течение этого важного периода времени,

– написал Трамп в соцсети.

В издании заявили, что во вторник 19 мая лидер США заявил, что хочет дать дипломатии еще шанс, но уже к четвергу 21 мая больше склонялся к возможности возобновления ударов по Ирану.

Также рассматривалась идея провести "решающую" военную операцию с последующим объявлением победы., но окончательного решения о возобновлении войны пока нет.

У CBS News сообщили, что некоторые представители военного и разведывательного сообщества США отменили выходные из-за ожидания возможных ударов.

Трамп также заявил, что Иран "очень хочет заключить соглашение" и США "увидят, что будет происходить дальше".

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке и переговорах между США и Ираном?

В Вашингтоне снова встал вопрос, как давить на Иран и одновременно не спровоцировать новый скачок цен на нефть. В США понимают, что Тегеран все меньше реагирует на публичные угрозы, а часть американской администрации склоняет Дональда Трампа к более жесткому давлению.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи запретил вывоз из страны высокообогащённого урана. Это может осложнить переговоры с США по ядерной сделке, в частности в условиях напряженных отношений.

Иран 20 мая пригрозил нанести удары за пределами Ближнего Востока в ответ на возможные новые атаки со стороны США. Переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик, что повышает напряженность между государствами.