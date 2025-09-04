Европейские лидеры пока расходятся во мнениях относительно участия своих стран в формировании многонациональных войск, которые могут быть развернуты на территории Украины после завершения войны.

Размещение соответствующих сил является центральным элементом гарантий безопасности, союзники взвешивают свои обязательства в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

Кто поддерживает, а кто выступает против?

Соответствующая концепция формируется "Коалицией желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания, при поддержке США. Впрочем, до сих пор не решили, какие именно ресурсы готовы предоставить отдельные страны, в частности по размещению контингента.

Собеседники издания сообщили, что сейчас участники группы разделились условно на как минимум три группы по вопросу размещения войск стран Европы на территории Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией:

страны, готовы к прямому развертыванию войск (в частности, Великобритания),

государства, что уже заявили об отказе (в частности, Италия),

большинство стран, которые до сих пор не определились с позицией (в частности, Германия).

Чиновник Елисейского дворца отметил, что подготовительная техническая работа уже завершена.

Мы имеем достаточно взносов, чтобы сообщить американцам: Европа готова взять на себя ответственность, если США также выполнят свою часть,

– заявил представитель.

Сообщалось, что Вашингтон готов обеспечить предоставление разведывательных данных, управления и элементы противовоздушной обороны. В то же время в США ожидают, что главную инициативу на себя возьмут европейцы.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что сейчас его страна пересматривает уровень готовности своих вооруженных сил и ускоряет финансирование, чтобы быть готовым к возможному развертыванию в Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что коалиция должна выработать конкретные предложения по гарантиям безопасности уже в ближайшее время, в частности подчеркивая необходимость активного взаимодействия с американской стороной.

В свою очередь в Германии скептически восприняли недавнее заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в интервью изданию говорила о "достаточно точных планах" относительно военного присутствия в Украине.

Какова ситуация с обсуждением вопроса о контингенте?