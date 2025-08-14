Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины и вопрос территорий должны быть частью переговорного процесса по урегулированию войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Читайте также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Какие вопросы должны стать предметом переговоров?

Накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина Марко Рубио заявил, что достижение мира потребует обсуждения гарантий безопасности.

Госсекретарь США также добавил, что надеется на быстрый прогресс в прекращении войны.

Придется разговаривать о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они борются,

– подчеркнул Рубио.

Относительно возможного будущего перемирия, он отметил, что его перспективы станут понятными на следующий день, то есть после встречи Трампа и Путина.

Напомним, 15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, что на Аляске.

Представитель главы Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что президенты России и США не планируют подписывать документы по итогам переговоров. В то же время он отметил, что забегать вперед и предсказывать результаты саммита на Аляске было бы ошибкой.