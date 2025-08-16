Уже вскоре: Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" после встречи Трампа и Путина
- Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" после переговоров Трампа и Путина в Анкоридже, с целью поддержки Украины.
- По его словам, Соединенные Штаты заверили в готовности сделать вклад, а Франция будет работать для обеспечения интересов в "духе ответственности".
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" после переговоров американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Анкоридже.
Соответствующие контакты в контексте поддержки Украины состоятся вскоре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.
Что заявил Макрон о встрече?
Французский лидер провел координационную встречу с Дональдом Трампом, украинским президентом Владимиром Зеленским, а также европейскими партнерами после переговоров Вашингтона и Москвы на Аляске.
Он сообщил о подтверждении сторон относительно того, что поддержка Украины должна продолжаться, пока Россия ведет войну. По его мнению, любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности.
В то же время США, по его словам, заверили о готовности сделать свой вклад. Также Макрон добавил, что безусловно важно учитывать уроки прошлых десятилетий, когда Россия не выполняла собственных обязательств.
Мы будем сотрудничать с ними и со всеми нашими партнерами в "коалиции желающих", с которыми мы снова встретимся вскоре, чтобы достичь конкретного прогресса,
– написал Эммануэль Макрон.
В свою очередь он подчеркнул, что его страна остается решительной в поддержке Украины и выступает за мир, который будет гарантировать ее права и безопасность. Франция будет работать для обеспечения интересов в "духе ответственности".
Напомним, ранее в BFMTV сообщали, что президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон договаривались о встрече после саммита американской и российской сторон в формате "три на три" в Анкоридже.