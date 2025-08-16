Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" после переговоров американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Анкоридже.

Соответствующие контакты в контексте поддержки Украины состоятся вскоре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

Что заявил Макрон о встрече?

Французский лидер провел координационную встречу с Дональдом Трампом, украинским президентом Владимиром Зеленским, а также европейскими партнерами после переговоров Вашингтона и Москвы на Аляске.

Он сообщил о подтверждении сторон относительно того, что поддержка Украины должна продолжаться, пока Россия ведет войну. По его мнению, любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности.

В то же время США, по его словам, заверили о готовности сделать свой вклад. Также Макрон добавил, что безусловно важно учитывать уроки прошлых десятилетий, когда Россия не выполняла собственных обязательств.

Мы будем сотрудничать с ними и со всеми нашими партнерами в "коалиции желающих", с которыми мы снова встретимся вскоре, чтобы достичь конкретного прогресса,

– написал Эммануэль Макрон.

В свою очередь он подчеркнул, что его страна остается решительной в поддержке Украины и выступает за мир, который будет гарантировать ее права и безопасность. Франция будет работать для обеспечения интересов в "духе ответственности".

Напомним, ранее в BFMTV сообщали, что президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон договаривались о встрече после саммита американской и российской сторон в формате "три на три" в Анкоридже.