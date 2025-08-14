Уже 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент США не уверен, будет ли пресс-конференция с его российским коллегой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Будет ли пресс-конференция Трампа и Путина?

По словам Дональда Трампа, он может принять решение о проведении сольной пресс-конференции, если "встреча не закончится хорошо".

Я собираюсь провести пресс-конференцию. Я не знаю, будет ли она совместной. Мы даже не обсуждали это. Думаю, было бы неплохо провести совместную пресс-конференцию, а потом раздельные,

– указал он.

Президент США указал, если встреча закончится хорошо, то он "просто проведет пресс-конференцию и поедет в Вашингтон".

Заметим, незадолго до этого Белый дом подтвердил, что после встречи Трампа и Путина состоится совместная пресс-конференция.

По словам пресс-секретаря Левитт, Трамп хочет сесть, посмотреть в глаза президенту России и увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы продвинуть дело вперед.

После встречи Дональд Трамп намерен позвонить Зеленскому и европейским лидерам. Однако он добавил, если это будет плохая встреча, то звонить никому не будет.