Вже 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Президент США не впевнений, чи буде пресконференція з його російським колегою.

Чи буде пресконференція Трампа і Путіна?

За словами Дональда Трампа, він може ухвалити рішення про проведення сольної пресконференції, якщо "зустріч не закінчиться добре".

Я збираюся провести пресконференцію. Я не знаю, чи буде вона спільною. Ми навіть не обговорювали це. Думаю, було б непогано провести спільну пресконференцію, а потім роздільні,

– вказав він.

Президент США вказав, якщо зустріч закінчиться добре, то він "просто проведе пресконференцію і поїде до Вашингтона".

Зауважимо, незадовго до цього Білий дім підтвердив, що після зустрічі Трампа і Путіна відбудеться спільна пресконференція.

За словами речниці Левітт, Трамп хоче сісти, подивитися в очі президенту Росії та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед.

Після зустрічі Дональд Трамп має намір зателефонувати Зеленському та європейським лідерам. Однак він додав, якщо це буде погана зустріч, то дзвонити нікому не буде.