15 августа 2025 года на Аляске состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Это место как нельзя лучше отражает мировоззрение Кремля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Почему Путин согласился на встречу с Трампом?

Как отмечает издание, в отличие от захвата пятой части Украины, продажа Аляски США была мирным соглашением. Однако эта территория является напоминанием, что национальные границы не являются неизменными, а земля может быть валютой для государственного управления.

По мнению журналистов, уступить свои максималистские территориальные амбиции или рассматривать неблагоприятные условия мира Путина не заставят ни баланс сил на поле боя, ни бюджетные ограничения.

Однако сейчас российский диктатор сосредоточен на поддержании открытого диалога с Трампом, чтобы разочарование американского лидера Москвой не начало стоить дорого.

Путин не имеет стимула прекращать войну сейчас. Для него важно удерживать внимание Трампа,

– считает сотрудница Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александра Прокопенко.

Профессора российской политики в Кингс-Колледже Лондона Сэм Грин считает, что встреча на Аляске является следствием того, что и Путин, и Трамп "загнали себя в тупик". По его словам, российский президент не планировал объявлять о сделке в озвученные Трампом сроки, чтобы не демонстрировать слабость. Сам же Дональд Трамп обеспокоен тем, что обещанные санкции в конечном случае могут оказаться неэффективными.

Эксперты отмечают, что экономика России сейчас слабее, чем когда-либо за последние три года. Но ситуация не настолько серьезная, чтобы изменить мнение Путина.

"Для Путина угроза санкций является симптомом разочарования Трампа. Путин больше обеспокоен растущим разочарованием Трампа, чем влиянием новых санкций", – заметил он.