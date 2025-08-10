Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Как в России видят встречу Трампа и Путина?

Так, в эфире государственных телеканалов России пропагандисты уже начали прогревать россиян, готовя их к так называемому "миру". Под эпическую музыку встреча Трампа и Путина подаются как "прекрасная возможность для налаживания диалога".

Более того, россияне уже нафантазировали, что президенты США и России уже в эту пятницу подпишут "план окончания "СВО" и, мол, война закончится.

Однако очевидно у россиян слишком высокие ожидания от этой встречи. Генсек НАТО Марк Рютте заметил, что Трамп устроит Путину "проверку" на Аляске – насколько он настроен на мир. В то же время ни о каких соглашениях по Украине в этот день не может быть и речи.

Кроме того, в эфире канала CNN посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что ни один кусок территории не будет отдан просто так.

"Никакие большие куски или участки территории, за которые не боролись или не заслужили на поле боя, не будут просто так отданы", – сказал он.