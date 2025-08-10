Саммит на территории США дает Путину еще большее преимущество. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Что означает избрание Аляски местом встречи Путина и Трампа?

Аляска – самое стратегическое место в мире: она расположена на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Всего две мили отделяют Россию от Аляски - ни одно другое место не играет такой важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и арктическом лидерстве,

– заявил Данливи.

Как отмечает издание, в отличие от других рассмотренных локаций, проведение переговоров на американской земле дает Путину дополнительное преимущество – он не рискует быть задержанным по ордеру Международного уголовного суда, ведь США не признают его юрисдикцию.

Авторы материала также вспоминают, что Аляска когда-то была частью Российской империи, хоть и в виде отдаленного и неустойчивого форпоста. И если во время встречи будет обсуждаться вероятный "территориальный обмен" между Москвой и Киевом, Путин может использовать исторический контекст – продажи Аляски в 1867 году императором Александром II США за 7,2 миллиона долларов (по два цента за акр).

Журналист Питер Конради напоминает, что место проведения подобных встреч всегда имело мощный символизм, особенно когда речь шла о переговорах между лидерами США и СССР или России.

Для Трампа важен тот факт, что Путин прибывает именно в США, а не наоборот, несмотря на семичасовой перелет. Как хозяин, он получил возможность первым объявить о саммите – традиционно, на своей платформе Truth Social.

Кремль быстро подтвердил участие, назвав Аляску "вполне логичным" выбором и пригласив Трампа на встречу в России – в Москве или Владивостоке, чтобы обсудить экономическое взаимодействие приграничных регионов.

В то же время российские государственные медиа представили анонсированный саммит как победу Путина и сигнал о якобы неизбежном поражении президента Украины Владимира Зеленского, который исключен из формата переговоров.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске "слишком далеко" от войны. Глава государства заверил, что Украина, с помощью партнеров, будет бороться за мир, который не будет разрушен из-за желания Москвы.