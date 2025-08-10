В конце концов, в понедельник, 10 августа, ее прокомментировал Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Президент поблагодарил тех, кто поддерживает Украину.

Что заявил Зеленский?

По словам Зеленского, Украина ценит и полностью поддерживает совместное заявление о мире для Украины от:

президента Франции Эммануэля Макрона,

председателя Совета министров Италии Джорджии Мелони,

канцлера Германии Фридриха Мерца,

премьер-министра Польши Дональда Туска,

премьер-министра Великобритании Кира Стармера,

президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

президента Финляндии Александра Стубба.

Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, европейские лидеры заявили, что приветствуют усилия Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, завершение агрессивной войны России и достижения справедливого и прочного мира.

Кроме того, они подчеркнули "непоколебимую приверженность" суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.