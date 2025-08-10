Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление политиков.

Как в ЕС реагируют на переговоры США и России

Макрон, Мелони, Мерц, Туск, Стармер, фон дер Ляйен и Стубб отметили: продолжают твердо стоять на стороне Украины.

"Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы", – говорится в документе.

Европа продолжит тесно сотрудничать с Трампом и Зеленским "ради мира в Украине, который защищает наши жизненно важные интересы безопасности".

Украина имеет свободу выбора относительно собственной судьбы. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров,

В ЕС убеждены, что успешно сработать может только подход, который объединит активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию. Такой подход поддержат дипломатически. Санкции с России не будут снимать, а военная и финансовая поддержка Украины будет продолжаться.

Также еврочиновники понимают: должны быть "надежные и достоверные гарантии безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность".