Орбан поедет к Путину в Москву 28 ноября
- Венгерский премьер Виктор Орбан планирует встретиться с Владимиром Путиным в Москве 28 ноября.
- Официального подтверждения встречи пока нет.
Венгерский премьер Виктор Орбан собирается встретиться с Владимиром Путиным в Москве 28 ноября. Официально встреча не подтверждена.
Об этом сообщил журналист-расследователь Саболч Пани, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Facebook.
Смотрите также Обсуждали мирный план и не только: Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Зачем Орбан едет к Путину?
Венгерский премьер Виктор Орбан готовится на этой неделе отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Как утверждает его источник, знакомый с деталями визита, Орбан должен провести встречу с Путиным в пятницу, 28 ноября.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее Орбан обещал блокировать всю помощь Украине
Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать любую помощь Украине и призвал ЕС поддержать мирный план США.
В письме венгерский премьер указал, что его страна не поддерживает предоставление ЕС "любой дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме" и "не дает согласия на принятие такого решения от имени и в рамках ЕС".