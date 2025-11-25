Орбан поедет к Путину в Москву 28 ноября

Венгерский премьер Виктор Орбан собирается встретиться с Владимиром Путиным в Москве 28 ноября. Официально встреча не подтверждена.

Об этом сообщил журналист-расследователь Саболч Пани, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Смотрите также Обсуждали мирный план и не только: Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Зачем Орбан едет к Путину?

Венгерский премьер Виктор Орбан готовится на этой неделе отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Как утверждает его источник, знакомый с деталями визита, Орбан должен провести встречу с Путиным в пятницу, 28 ноября.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Орбан обещал блокировать всю помощь Украине