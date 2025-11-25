Укр Рус
Геополитика Новости Украины Орбан поедет к Путину в Москву 28 ноября
25 ноября, 20:12
Орбан поедет к Путину в Москву 28 ноября

Сергей Попович
Основні тези
  • Венгерский премьер Виктор Орбан планирует встретиться с Владимиром Путиным в Москве 28 ноября.
  • Официального подтверждения встречи пока нет.

Венгерский премьер Виктор Орбан собирается встретиться с Владимиром Путиным в Москве 28 ноября. Официально встреча не подтверждена.

Об этом сообщил журналист-расследователь Саболч Пани, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Зачем Орбан едет к Путину?

Венгерский премьер Виктор Орбан готовится на этой неделе отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Как утверждает его источник, знакомый с деталями визита, Орбан должен провести встречу с Путиным в пятницу, 28 ноября.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Орбан обещал блокировать всю помощь Украине

  • Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать любую помощь Украине и призвал ЕС поддержать мирный план США.

  • В письме венгерский премьер указал, что его страна не поддерживает предоставление ЕС "любой дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме" и "не дает согласия на принятие такого решения от имени и в рамках ЕС".