Трамп может убедить Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС, –СМИ

Трамп встретится с Орбаном, чтобы заставить Венгрию прекратить блокирование Украины на пути в ЕС. В то же время Будапешт неоднократно затягивал решение ЕС и откладывал помощь Киеву, углубляя свою зависимость от Москвы.

Президент Дональд Трамп будет принимать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 7 ноября в Белом доме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Atlantic Council.

О чем будут говорить лидеры?

Вероятно, стороны будут обсуждать евроинтеграцию Украины и роль Орбана в этом процессе. Трамп может использовать переговоры, чтобы заставить венгерского премьера прекратить препятствовать вступлению Украины в ЕС в пользу собственных стратегических целей.

Даже если это еще далеко, членство Украины в ЕС отвечает интересам США,



Справочно! Среди стран ЕС Венгрия является крупнейшим исключением в общесогласованной политике в отношении Украины и России. Орбан неоднократно поддерживал пророссийские нарративы в отношении Украины. В то время как другие европейские страны отказываются от российских энергоресурсов, Будапешт начал еще больше зависеть от Москвы.

Дружеские отношения Трампа с Орбаном не мешают последнему становиться преградой для европейских действий, которых ожидают США. Наибольшей проблемой Орбан является в вопросах финансовой помощи Украине и продвижения ее членства в ЕС.

После отмены встречи Трампа и Путина в Будапеште и с учетом угрозы новых энергетических санкций США, позиция Орбана стала особенно неустойчивой. Поэтому на встрече в Белом доме Орбан будет пытаться наладить отношения с Трампом, ища возможности избежать экономических трудностей для своей страны.

По информации издания, Трамп имеет определенные рычаги влияния на венгра, поэтому визит Орбана в Белый дом может стать оптимальной возможностью заставить Венгрию прекратить блокировать прогресс Украины в ЕС в обмен на экономические уступки или смягчение санкций.

Какие стратегические цели Трамп имеет в отношении Украины в ЕС?

Членство Украины в ЕС соответствует стратегическим целям Трампа, потому что поможет укрепить мир в Украине и откроет новые коммерческие возможности для Штатов. Включение Украины в единый европейский рынок значительно повысит ее экономический потенциал.

Инвестиции США в Украину через американо-украинский инвестиционный фонд, вероятно, принесут большую отдачу, если Киев получит преимущества из-за членства ЕС. Кроме того, вступление Украины в ЕС обеспечит необходимые реформы для стабильности и наглядно покажет, что "Европа несет бремя поддержки Киева, чего часто требует Вашингтон".

Почему убеждение Орбана так важно для США?

Трамп уже обращал внимание на вопрос блокирования Орбаном евроинтеграции Украины.

На встрече в Белом доме с семью европейскими лидерами в августе Трамп неожиданно звонил Орбану, обсуждая его несогласие с членством Украины в ЕС,



Убеждение Орбана отказаться от своей позиции относительно вступления Украины в ЕС для Белого дома было бы настоящим "дипломатическим подвигом". Издание отмечает, что это показало бы влияние Трампа на других мировых лидеров и стало бы стратегическим переворотом для Украины.

Поднятие этого вопроса на встрече 7 ноября станет важным сигналом: Вашингтон отслеживает активность Европы в поддержке и обороне Украины и ожидает, что даже наиболее проблемные члены ЕС устранят препятствия на пути прогресса.

