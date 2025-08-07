Глава Кремля Владимир Путин рассматривает возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом, как шанс достичь ключевых целей в войне. В частности говорится о том, чтобы "вернуть" Украину под свой контроль.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как Путин хочет использовать встречу с Трампом?

Источники издания сообщили, что территориальные уступки не являются главным требованием Путина. Российского диктатора больше интересует отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение ее военного потенциала и возвращение Украины "в сферу влияния Москвы".

Некоторые аналитики предполагали, что Путин во время переговоров этого года приказал послам придерживаться только самой жесткой позиции, чтобы заставить Трампа встретиться с ним.

Вероятно, российские чиновники надеются, что личная встреча на высшем уровне даст Путину возможность убедить президента США поддержать взгляды главы Кремля на то, что он называет "коренными причинами конфликта".

К слову, Путин заявил, что ОАЭ – удачное место для возможной встречи с Трампом. Он также не исключает возможности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.