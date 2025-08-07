Путин стремится использовать встречу с Трампом для достижения целей в Украине, – NYT
- Путин рассматривает возможную встречу с Трампом как шанс достичь ключевых целей в войне в Украине, в частности возвращение Украины под контроль России.
- Главные требования Путина включают отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение ее военного потенциала и возвращение Украины в сферу влияния Москвы.
Глава Кремля Владимир Путин рассматривает возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом, как шанс достичь ключевых целей в войне. В частности говорится о том, чтобы "вернуть" Украину под свой контроль.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Как Путин хочет использовать встречу с Трампом?
Источники издания сообщили, что территориальные уступки не являются главным требованием Путина. Российского диктатора больше интересует отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение ее военного потенциала и возвращение Украины "в сферу влияния Москвы".
Некоторые аналитики предполагали, что Путин во время переговоров этого года приказал послам придерживаться только самой жесткой позиции, чтобы заставить Трампа встретиться с ним.
Вероятно, российские чиновники надеются, что личная встреча на высшем уровне даст Путину возможность убедить президента США поддержать взгляды главы Кремля на то, что он называет "коренными причинами конфликта".
К слову, Путин заявил, что ОАЭ – удачное место для возможной встречи с Трампом. Он также не исключает возможности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.