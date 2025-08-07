Глава Кремля Володимир Путін розглядає можливу зустріч із президентом США Дональдом Трампом, як шанс досягти ключових цілей у війні. Зокрема мовиться про те, щоб "повернути" Україну під свій контроль.

24 Канал з посиланням на The New York Times.

Як Путін хоче використати зустріч з Трампом?

Джерела видання повідомили, що територіальні поступки не є головною вимогою Путіна. Російського диктатора більше цікавить відмова України від вступу до НАТО, обмеження її військового потенціалу і повернення України "в сферу впливу Москви".

Деякі аналітики припускали, що Путін під час переговорів цього року наказав послам дотримуватися тільки найжорсткішої позиції, аби змусити Трампа зустрітися з ним.

Ймовірно, російські чиновники сподіваються, що особиста зустріч на вищому рівні дасть Путіну можливість переконати президента США підтримати погляди глави Кремля на те, що він називає "корінними причинами конфлікту".

До слова, Путін заявив, що ОАЕ – вдале місце для можливої зустрічі з Трампом. Він також не відкидає можливості переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.