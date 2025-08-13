В Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп использует пятничный саммит с российским лидером Путиным, продвинув сделку, которая предаст интересы Киева. Так он подаст себя как претендента на Нобелевскую премию мира, при этом в долгосрочной перспективе уничтожив шансы Украины на выживание.

В среду Владимир Зеленский вместе с ведущими европейскими партнерами планируют во время встречи с Трампом очертить "красные линии", чтобы не позволить Путину превратить потенциальное перемирие в передышку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Чего Украина ожидает от переговоров Трампа и Путина?

Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку – мы этого не допустим,

– сказал Зеленский в начале этой недели.

Киев настаивает, что любые переговоры должны включать вопрос возмещения убытков на сотни миллиардов долларов, возвращение около 20 тысяч незаконно вывезенных детей и обмен всех военнопленных.

Самое главное – Украине нужна сделка с действенными гарантиями безопасности, а не соглашение, которая позволит Трампу и Путину реинтегрировать Россию в мировую экономику.

Скепсис в Киеве относительно перспектив саммита ощутимый.

"Я не ожидаю никакого прорыва от этого саммита. Путин не отказался от своей конечной цели – уничтожить Украину. Он может согласиться только на прекращение огня, которое создаст условия для нашего уничтожения", – сказал Александр Мережко, председатель комитета по вопросам внешних отношений украинского парламента.

Он подчеркнул, что для Трампа подобные встречи – это прежде всего медиашоу, как в случае со встречей с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, тогда как для Путина – это возможность предстать в роли влиятельного мирового игрока, а не международного изгоя, каким он должен быть.

Любые решения, которые против нас, любые решения, которые принимаются без Украины, являются одновременно решениями против мира,

– подчеркнул Зеленский.

Может ли произойти обмен территориями?

США выдвигают идею, что Украина должна отказаться от территорий Донбасса в обмен на перемирие.

Украина же не собирается идти ни на какие уступки территориями, которые гарантированы ее конституцией и международным правом.

Мы не оставим Донбасс. Мы не можем этого сделать. Для россиян он – это трамплин для будущего нового наступления. Если мы оставим Донбасс по собственному желанию или если на нас будут оказывать давление, мы начнем третью войну,

– сказал Зеленский.

Целью Путина, по словам Зеленского, является уничтожение независимости Украины, а не так ее территории.

Если же Украине придется уступить территориями, то Киев готов об этом говорить только после прекращения огня.

"Когда речь идет обо всем этом вопросе территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое де-юре признание", – сказал генсек НАТО Марк Рютте.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал условия главы НАТО "отвратительными".

Более того, шаг по обмену территориями поставит крест на администрации Зеленского. Изменение границ потребует конституционных изменений, которых будет трудно достичь. Это также разгневает население, которое пожертвовало кровью и сокровищами, чтобы сдержать Россию, и может привести к тому, что сотни тысяч людей будут перемещены с территории, переданной России.

Отступление с Донбасса также передаст России оборонительные сооружения Украины. Это усложнит для ВСУ отражение вероятной будущей атаки.

Почему Украина требует репараций?

Оценки ущерба, нанесенного российской агрессией оценивают от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов. Украина хочет, что Россия заплатила за нанесенные разрушения.

По этому поводу у Киева есть определенные рычаги влияния. Значительная сумма российских активов сейчас заморожена и может быть передана Украине.

Идею репараций поддерживает в частности канцлер Германии Фридрих Мерц. Без их оплаты, Москва не должна получить доступ к своим активам, считает он.

Как вопрос гарантий Украины также стал острым?

Киев считает, что единственной долгосрочной и надежной гарантией безопасности для него является членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

Будем ли мы в НАТО? В ЕС? Я ничего не слышал – просто ни одного предложения, которое бы гарантировало, что новая война не начнется завтра. Нам нужны гарантии безопасности, которые сохранят, прежде всего, наше государство, суверенное государство, нашу независимость,

– сказал Зеленский.

Трамп исключил членство Украины в НАТО, что поддержали несколько стран-членов Альянса. Этого также четко требует Москва.

По словам Зеленского, некоторые страны ЕС блокируют вступление Украины, опасаясь экономических последствий членства бедной страны с огромным аграрным сектором.

Среди требований России также сокращение украинской армии и остановка поставок оружия в Украину. Уже сейчас баланс финансирования оружия для Украины сместился в пользу Европы, а не США.

С начала войны Европа предоставила не менее 73,9 миллиарда евро военной помощи, тогда как США предоставили 64 миллиарда евро.

Что делать с похищенными украинскими детьми и военнопленными?

Почти 20 000 украинских детей были забраны Россией. Украине пока удалось вернуть 1453 детей при посредничестве Катара и других стран.

Недавно администрация Трампа еще больше усложнила отслеживание и возвращение украинских детей в России после расформирования целевой группы Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая помогала находить похищенных детей и разоблачать соучастников российских и белорусских чиновников.

В 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина за военные преступления, связанные с незаконной депортацией детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию.

Обмен пленными, с другой стороны, идет удовлетворительно и является редким дипломатическим успехом администрации Трампа. С начала его посреднических усилий стороны обменялись более 2000 пленными, но тысячи еще остаются в плену, причем Россия даже не позволяет международным правозащитным организациям посетить все места, где их держат.

Почему Трамп должен прекратить "спасать" Россию?

Как отмечают аналитики, Россия уже страдает от своей войны. На поле боя погибли или получили ранения более 1 миллиона россиян, а западные санкции, несмотря на отказ Москвы это признавать, уверенно разрушают российскую экономику.

Тимоти Эш, аналитик, который следит за Украиной, подсчитал, что война пока стоила России около 2 триллионов долларов, что близко к ее годовому объему производства всей экономики.

Киев хочет, чтобы давление на Россию продолжалось. Украинская сторона убеждает Трампа, что угроза дальнейшего усиления санкций против России подтолкнет Россию к серьезным переговорам.

Наша задача – не дать Трампу или кому-то другому шанса спасти Россию. Нам нужно поддерживать и усиливать санкции, а также наносить удары по промышленным, энергетическим и логистическим объектам противника. Это разрушает его производственный потенциал и еще больше подрывает экономику,

– сказал Илья Несходовский, руководитель аналитического отдела аналитического центра ANTS National Interest Protection Network, в своей заметке на Facebook.

Для Киева ставки переговоров на Аляске являются экзистенциальными. При некоторых условиях Украине легче пережить войну, чем невыгодный мир, считают аналитики.