Об этом рассказал неназванный американский чиновник, информирует 24 Канал со ссылкой на Axios.

Как Трамп заигрывает с Россией перед переговорами несмотря на свое недовольство ее действиями?

Американский чиновник объяснил, что в заявлениях Трампа иногда звучат пророссийские тезисы. Это только потому, что так растут шансы заключить сделку с Москвой.

По его словам, Трамп все еще зол на Путина.

Чиновник также заявил, что даже в случае неудачи дипломатических усилий Трампа, США продолжат продавать оружие странам НАТО, которые затем будут передавать его Украине.

Напомним, в среду, 13 августа, состоится видеоконференция Ожидается, что видеоконференция между Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза состоится в среду 13 августа по Гринвичу состоится в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву).