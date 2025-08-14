На Аляску перед переговорами Трампа и Путина вылетел самолет по "кокаиновому делу"
- На Аляску вылетел правительственный самолет Ил-96, известный своей причастностью к "кокаиновому делу" 2018 года, перед переговорами Трампа и Путина.
- Самолет RA-96023, который имеет репутацию "самолета по кокаиновому делу", приземлится на военной базе Элмендорф-Ричардсон для подготовки саммита лидеров США и России.
- В "кокаиновом деле" 2018 года аргентинская жандармерия изъяла 400 кг кокаина в российском посольстве, причастность самолета к перевозке наркотиков отрицает Кремль.
Накануне встречи Трампа и Путина на Аляске из Москвы вылетел правительственный самолет Ил-96, известный своей причастностью к "кокаиновому делу" 2018 года. Саммит лидеров США и России запланирован на 15 августа в Анкоридже, где будут обсуждать войну в Украине и пути ее завершения.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на расследовательский проект "Система". Борт вылетел из московского аэропорта Внуково утром 14 августа, около 8:00, и направляется в американский Анкоридж.
Читайте также "Тактика лжи и манипуляций": в FT рассказали историю предыдущих встреч Трампа и Путина
На Аляску вылетел самолет по "кокаиновому делу"
Ожидается, что он приземлится на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где 15 августа должен состояться саммит лидеров США и России. По данным российских СМИ, на борту может находиться одна из передовых групп, которые готовят эту встречу.
RA-96023 хорошо известен как "рабочий самолет" российских чиновников, среди которых и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В 2024 году он использовался для ротации дипломатов между Москвой и Вашингтоном.
Однако наибольшую славу этот борт приобрел еще в 2018 году, когда расследовательский проект "Система" (Радио Свобода) вспомнил его в контексте "кокаинового дела". Тогда аргентинская жандармерия изъяла в зданиях российского посольства в Буэнос-Айресе почти 400 килограммов кокаина.
На опубликованных фотографиях груза заметили именно RA-96023 – самолет, которым, по версии следствия, должна была быть доставлена партия наркотиков в Россию.
Кремль тогда заявил, что Ил-96 в перевозке кокаина участия не принимал, а фотографии могли быть сфальсифицированы. Несмотря на это, история прочно закрепила за бортом репутацию "самолета по кокаиновому делу".