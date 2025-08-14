Накануне встречи Трампа и Путина на Аляске из Москвы вылетел правительственный самолет Ил-96, известный своей причастностью к "кокаиновому делу" 2018 года. Саммит лидеров США и России запланирован на 15 августа в Анкоридже, где будут обсуждать войну в Украине и пути ее завершения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на расследовательский проект "Система". Борт вылетел из московского аэропорта Внуково утром 14 августа, около 8:00, и направляется в американский Анкоридж.

Читайте также "Тактика лжи и манипуляций": в FT рассказали историю предыдущих встреч Трампа и Путина

На Аляску вылетел самолет по "кокаиновому делу"

Ожидается, что он приземлится на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где 15 августа должен состояться саммит лидеров США и России. По данным российских СМИ, на борту может находиться одна из передовых групп, которые готовят эту встречу.

RA-96023 хорошо известен как "рабочий самолет" российских чиновников, среди которых и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В 2024 году он использовался для ротации дипломатов между Москвой и Вашингтоном.

Однако наибольшую славу этот борт приобрел еще в 2018 году, когда расследовательский проект "Система" (Радио Свобода) вспомнил его в контексте "кокаинового дела". Тогда аргентинская жандармерия изъяла в зданиях российского посольства в Буэнос-Айресе почти 400 килограммов кокаина.

На опубликованных фотографиях груза заметили именно RA-96023 – самолет, которым, по версии следствия, должна была быть доставлена партия наркотиков в Россию.

Кремль тогда заявил, что Ил-96 в перевозке кокаина участия не принимал, а фотографии могли быть сфальсифицированы. Несмотря на это, история прочно закрепила за бортом репутацию "самолета по кокаиновому делу".