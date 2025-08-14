Напередодні зустрічі Трампа і Путіна на Алясці з Москви вилетів урядовий літак Іл-96, відомий своєю причетністю до "кокаїнової справи" 2018 року. Саміт лідерів США та Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, де обговорюватимуть війну в Україні та шляхи її завершення.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на розслідувальний проєкт "Система". Борт вилетів із московського аеропорту Внуково вранці 14 серпня, близько 8:00, та прямує до американського Анкориджа.

Читайте також "Тактика брехні й маніпуляцій": у FT розповіли історію попередніх зустрічей Трампа та Путіна

На Аляску вилетів літак з "кокаїнової справи"

Очікується, що він приземлиться на військовій базі Елмендорф-Річардсон, де 15 серпня має відбутися саміт лідерів США та Росії. За даними російських ЗМІ, на борту може перебувати одна з передових груп, які готують цю зустріч.

RA-96023 добре відомий як "робочий літак" російських високопосадовців, серед яких і колишній секретар Ради безпеки Микола Патрушев. У 2024 році він використовувався для ротації дипломатів між Москвою та Вашингтоном.

Однак найбільшої слави цей борт набув ще у 2018 році, коли розслідувальний проєкт "Система" (Радіо Свобода) згадав його у контексті "кокаїнової справи". Тоді аргентинська жандармерія вилучила в будівлях російського посольства в Буенос-Айресі майже 400 кілограмів кокаїну.

На опублікованих фотографіях вантажу помітили саме RA-96023 – літак, яким, за версією слідства, мала бути доставлена партія наркотиків до Росії.

Кремль тоді заявив, що Іл-96 у перевезенні кокаїну участі не брав, а світлини могли бути сфальсифіковані. Попри це, історія міцно закріпила за бортом репутацію "літака з кокаїнової справи".