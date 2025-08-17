На Аляске 15 августа состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Американский президент выразил первое впечатление от переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров.

Какие впечатления у Трампа о встрече с Путиным?

После встречи "три на три" на Аляске 15 августа лидеры США и России выступили перед журналистами и поделились подробностями своего разговора. Оба президента положительно оценили саммит.

Это была очень продуктивная встреча. Мы договорились по большинству тем, и большинство из них было важным. Пока не подписано соглашение – не будет ничего,

– сказал президент США.

Кроме того, Трамп напомнил, что якобы всегда имел хорошие отношения с Путиным, но иногда им трудно найти общий язык в некоторых вопросах. По мнению американского лидера, российский президент "все понял – он все видит".

В то же время, как отметил американский президент, самый главный вопрос все же не удалось решить.

"Это замечательная страна с точки зрения бизнеса – я хотел бы иметь с ней отношения, когда это прекратится", – добавил лидер Соединенных Штатов.

В конце пресс-конференции Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина и его команду.