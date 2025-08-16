На Алясці 15 серпня відбулась зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Американський президент висловив перше враження від перемовин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів.

Які враження у Трампа про зустріч з Путіним?

Після зустрічі "три на три" на Алясці 15 серпня лідери США та Росії виступили перед журналістами і поділились подробицями своєї розмови. Обидва президенти позитивно оцінили саміт.

Це була дуже продуктивна зустріч. Ми домовилися з більшістю тем, і більшість з них була важливою. Поки не підписано угоду – не буде нічого,

– сказав президент США.

Крім того, Трамп нагадав, що нібито завжди мав хороші стосунки з Путіним, але іноді їм важко порозумітися у деяких питаннях. На думку американського лідера, російський президент "усе зрозумів – він усе бачить".

Водночас, як зазначив американський президент, найголовніше питання все ж не вдалось вирішити.

"Це чудова країна з погляду бізнесу – я хотів би мати з нею відносини, коли це припиниться", – додав лідер Сполучених Штатів.

Наприкінці пресконференції Дональд Трамп подякував Володимиру Путіну та його команді.