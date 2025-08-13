Главной задачей Кремля было не допустить Владимира Зеленского к переговорам на Аляске, отклонив предложение Трампа о трехсторонней встрече. Все из-за того, что присутствие украинского лидера заставило бы Россию вести настоящие переговоры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал колумниста Bloomberg Марка Чемпиона.

Чего хочет Россия от встречи на Аляске?

Украинские и европейские лидеры опасаются, что Дональда Трампа могут снова обмануть во время встречи с его российским коллегой на Аляске в пятницу, 15 августа, – и эти опасения вполне обоснованы.

По словам Марка Чемпиона, если Трамп хочет выйти из встречи мастером переговоров, а не слабаком, ему, возможно, стоит отложить саммит ради лучшей подготовки.

Трамп не ошибается, пытаясь вести диалог с соперниками США, даже там, где другие лидеры избегали бы риска. Однако поспешные встречи редко приносят желаемый результат, и все, что связано с поездкой его посланника Стива Уиткоффа в Москву, что привело к приглашению на Аляску, свидетельствует о путанице,

Для Владимира Путина встреча на Аляске может стать выгодной возможностью одновременно снять угрозу санкций и продвинуть военные цели. Ранее в этом году глава Кремля уже использовал очевидное стремление Трампа к мирному урегулированию в Украине и экономической перезагрузки с Москвой, превратив его в стратегическое преимущество для России.

Поскольку США больше не желали активно поддерживать оборону Украины, Путин поступил логично: ускорил темп ведения войны как на земле, так и в воздухе, чтобы воспользоваться ослаблением позиций Киева. В конце концов, даже Трампу пришлось признать, что его обманывают.

Перед встречей Виткоффа в Москве 8 августа цель Путина заключалась в том, чтобы сделать достаточно, чтобы оттянуть санкции США, одновременно обеспечив, чтобы любые конкретные результаты укрепили позиции России.

Первоочередной задачей было не допустить Владимира Зеленского к переговорам, отклонив предложение Трампа о трехсторонней встрече. Присутствие украинского лидера требовало бы фактических переговоров, что затрудняло бы сокрытие равнодушия России,

Во время двусторонней встречи с Трампом Путин может попытаться выдвинуть условия, которые американская администрация могла бы принять, но Украина – нет. Таким образом глава Кремля хочет переложить ответственность на Зеленского и снять давление с себя.