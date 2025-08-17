Президент США Трамп встретился с главой Кремля Путиным на Аляске. Она сразу пошла не по плану и предыдущий сценарий выполнить не удалось.

Политолог-американистка Александра Филиппенко рассказала 24 Каналу, что лучший комментарий о встрече Трампа и Путина – пустышка.

К теме В Reuters опубликовали циничные условия Путина о прекращении войны в Украине

Как прошла встреча Путина и Трампа?

Филиппенко отметила, что Fox News – консервативный канал, канал, который поддерживает Трампа, республиканцев также критикует встречу Трампа и Путина. Журналистка этого канала была на антипресконференции Трампа и Путина и описала ее, как бургер ни с чем.

Это было необычно и нетипично. Это было в прямом эфире. Все мы ждем официального отчета. Атмосфера в зале не была хорошей. Не выглядело, что переговоры прошли удачно. Создалось впечатление, что Путин вошел, подавил ситуацию, сразу перешел к тому, что хотел сказать и получил свое фото рядом с президентом США,

– отметила политолог-американистка.

Она продолжила, что журналистка все же добавила, что это было частью встречи. Президент Трамп, как лидер, не захочет допустить ничего, что покажет его слабым. Даже канал Fox News вот так комментирует ситуацию. Это действительно говорит о печальной ситуации.

"Трамп выглядит растерянным. Никаких договорённостей, никакого слова о совместном коммюнике, ничего подобного вообще. Полный провал во всем. Только фотографии. Все, что мы видим. Настоящий пшик – это самое короткое и понятное, что можно сказать о том, что есть", – подчеркнула Филиппенко.

По ее словам, надо прислушиваться еще к комментариям Рубио, других представителей администрации Трампа, которые были там. Впрочем ничего нет, ничего не понятно.

Что сломало предыдущий сценарий?

Как отметила Филиппенко, минимально предыдущие намеки были, и стало понятно, что ничего не получается, никакого продвижения не будет. Тет-а-тет Путина и Трампа был только в автомобиле, только в президентском лимузине. Это составило впечатление, что встреча будет особенно близкой.

В итоге ничего. Только пролет бомбардировщиков В2 – это самое яркое, что было во время той части встречи, что мы видели. Тет-а-тет не произошел, один на один не встретились. Есть разные подозрения, что единственный голос Рубио, который говорил, что надо избежать встречи тет-а-тет, был услышан,

– подчеркнула политолог-американистка.

Она сказала, что Рубио еще в 2018 году, когда Путин встречался с Трампом в Хельсинки, говорил подобное. Тет-а-тет не произошел, и это хорошо. Надо искать хорошее в отдельных ситуациях, когда неплохо. Бывший советник по нацбезопасности Трампа во время первой каденции сказал, что Путин выиграл, но Трамп не проиграл.

"Не стало хуже. Это уже хорошо, потому что были опасения, что будут заявления Трампа по Украине, по территориям, что что-то будет сказано на пресс-конференции. Путин свою мантру, свою шарманку о первопричинах войны завел. Впрочем это зомбирование привычное", – рассказала Филиппенко.

Она добавила, что заявления о том, что мол войны не было бы, если бы Трамп был президентом, это все для того, чтобы порадовать главу Белого Дома. В итоге ни тет-а-тет, ничего нет, пустышка.